Тест з ПДР: хто проїде перехрестя третім

Чим більше учасників дорожнього руху опиняються одночасно на перехресті, тим уважніше потрібно дотримуватись вимог ПДР при його перетині – з цим складно сперечатись. Але чи зможете ви визначити точний порядок проїзду для всіх ТЗ?

Задачу з такими умовами опублікував YouTube-канал "За! Правилами". У ній на перехресті одночасно опиняються шість водіїв. В тому числі два трамваї та велосипедист. А визначити потрібно, хто проїде це перехрестя третім.

Варіанти відповіді

Ось варіанти відповіді:

водій жовтого автомобіля; водій червоного автомобіля; водій синього автомобіля; велосипедист; водій червоного трамвая; водій жовтого трамвая.

Хто проїде перехрестя третім? YouTube-канал "За! Правилами"

Розбір задачі

Обидва трамваї, велосипедист і червоне авто мають намір продовжувати рух прямо. А от водії жовтої та синьої машин сигналізують, що будуть повертати ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофором, тож є нерегульованим. Однак на ньому встановлені знаки пріоритету, які вказують напрямок головної дороги. Саме ці знаки і підкажуть, в якому порядку мають роз’їхатись водії.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога", а також 7.8 "Напрямок головної дороги" пріоритет у цій ситуації мають жовте авто, жовтий трамвай та велосипедист. Решта транспортних засобів розташувалися на другорядній дорозі.

Таким чином ми легко можемо визначити, що останнім перехрестя проїде водій червоного авто. Перебуваючи на другорядній дорозі, він має поступитись червоному трамваю (рейковий транспорт має перевагу на рівнозначних дорогах), а також пропустити синє авто, адже є для нього перешкодою праворуч.

Ці ж два правила допоможуть розвести і транспортні засоби, які перебувають на головній дорозі – тобто, також у рівнозначних умовах. Першим тут має проїхати трамвай, який має перевагу, адже є рейковим видом транспорту. Решту учасників руху розведе правило перешкоди праворуч. Згідно з ним велосипедист має дати дорогу водієві жовтого автомобіля, оскільки знаходиться з правого боку від нього.

Правильна відповідь

Простими словами, першим перехрестя має проїхати жовтий трамвай, за ним рушить жовтий легковик, а третім перехрестя проїде велосипедист. Таким чином, правильна відповідь №3.

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