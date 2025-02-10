Тест по ПДД: кто проедет перекресток третьим

Чем больше участников дорожного движения оказываются одновременно на перекрестке, тем внимательнее нужно соблюдать требования ПДД при его пересечении – с этим сложно спорить. Но сумеете ли вы найти четкий порядок проезда для всех ТС?

Задачу с такими условиями опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней на перекрестке одновременно оказываются шесть водителей. В том числе два трамвая и велосипедист. А определить нужно, кто проедет этот перекресток третьим.

Варианты ответа

Вот варианты ответа:

водитель желтого автомобиля; водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; велосипедист; водитель красного трамвая; водитель желтого трамвая.

Кто проедет перекресток третьим? YouTube-канал "За! Правилами"

Разбор задачи

Оба трамвая, велосипедист и красное авто намерены продолжать движение прямо. А вот водители желтой и синей машины сигнализируют, что будут поворачивать налево. Перекресток не оборудован светофором, поэтому нерегулируемый. Однако на нем установлены знаки приоритета, указывающие направление главной дороги. Именно эти знаки и подскажут, в каком порядке должны разъехать водители.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога", а также 7.8 "Направление главной дороги" приоритет в этой ситуации имеют желтый автомобиль, желтый трамвай и велосипедист. Остальные транспортные средства расположились на второстепенной дороге.

Таким образом мы легко можем определить, что последним перекрестком проедет водитель красного авто. Находясь на второстепенной дороге, он должен уступить красному трамваю (рельсовый транспорт имеет преимущество на равнозначных дорогах), а также пропустить синее авто, ведь препятствует ему справа.

Эти же два правила помогут развести и транспортные средства, которые находятся на главной дороге – то есть также в равнозначных условиях. Первым здесь должен проехать трамвай, который имеет преимущество, ведь является рельсовым видом транспорта. Остальные участники движения разведут правило препятствия направо. Согласно ему велосипедист должен дать дорогу водителю желтого автомобиля, поскольку находится с правой стороны от него.

Правильный ответ

Простыми словами, первым перекресток должен проехать желтый трамвай, за ним двинется желтая легковушка, а третьим перекресток проедет велосипедист. Таким образом, правильный ответ №3.

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