Посмотрите на свой большой палец: этот простой тест раскроет ваш характер

Руки / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Форма большого пальца может рассказать о вашем характере гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Простой визуальный тест поможет выявить скрытые черты личности, эмоциональность и склонность к принятию решений.

Ключом к пониманию скрытых черт вашего характера может стать форма вашего большого пальца. Чтобы пройти экспресс-тест от издания life.hu, достаточно просто поднять палец вверх и посмотреть на его фалангу — прямая она или заметно отклоняется назад.

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Тест на личность / Источник: life.hu

О чём может рассказать форма вашего большого пальца

Прямая фаланга, которая не отклоняется назад, свойственна прагматичным, целеустремленным людям с развитым логическим мышлением. Во многих ситуациях вы отстаиваете свою позицию и способны брать на себя лидерство.

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Наблюдательность позволяет вам мгновенно распознавать фальшь и быстро замечать малейшие несоответствия. Внешне производя впечатление строгого или даже неприступного человека, внутри вы остаетесь чутким и отзывчивым по отношению к окружающим.

Среди ваших главных достоинств — дисциплина, выносливость и самоконтроль. В то же время вы склонны к вспышкам гнева и можете долго держать обиду за нанесённую обиду.

Какие скрытые черты характера раскрывает изогнутый большой палец

Если ваш большой палец заметно изогнут назад, это может свидетельствовать о том, что вы эмоциональная, экспрессивная и адаптивная личность. Вы быстро находите подход к людям, однако из-за чрезмерной эмпатии часто ставите чужие интересы выше своих собственных.

Вам легко удаётся общаться с другими людьми, а природная любознательность часто подталкивает к поиску нестандартных подходов. Креативность, богатая фантазия и открытость миру делают вас успешными в творчестве и сферах, требующих самовыражения.

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Впрочем, у такой гибкости есть и минус: когда приходится выбирать между несколькими заманчивыми вариантами, определиться бывает довольно сложно.

Ранее ТСН.ua предлагал пройти тест, который покажет, какой у вас взгляд на жизнь — оптимистичный, пессимистичный или реалистичный.

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