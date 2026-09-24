Какое топливо выбрать для отопления дома: эксперты назвали самый дешевый вариант

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Отопление жилья в холодное время года нередко наносит серьёзный удар по семейному бюджету.

Специалисты польской организации «Smog Alert» проанализировали текущие цены на топливо и подсчитали ориентировочные расходы для частного дома площадью 150 квадратных метров, в котором проживает семья из четырёх человек, сообщает издание WNP.

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Результаты исследования показали, что древесные пеллеты вошли в список самых дорогих способов отопления. В расчетном сценарии годовые расходы на отопление этим видом топлива составили 12 852 злотых (примерно 150 874 гривны).

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Дороже пеллет стало отопление мазутом, годовая стоимость которого, по оценкам аналитиков, достигает 14 880 злотых (почти 174 682 гривны).

Газовое отопление оказалось более выгодным: оно обходится примерно в 8 676 злотых (101 860 гривен) в год. Это почти на четыре тысячи злотых дешевле, чем пеллеты, хотя газ считается одним из недешёвых ресурсов.

По результатам анализа, наиболее экономичным решением оказался тепловой насос. В зависимости от конфигурации системы годовые расходы колеблются от 4 700 до 7 189 злотых (примерно 55 159 — 84 370 гривен). Самый низкий показатель из указанного диапазона демонстрирует грунтовой тепловой насос в сочетании с напольным отоплением.

Напомним, что перед началом отопительного сезона владельцам домов с печным отоплением следует заранее рассчитать необходимый запас дров, ведь при одинаковом количестве дров расход может сильно различаться. На расход топлива влияют утепление дома, состояние окон и крыши, погода, эффективность печи или котла, а также порода древесины и её влажность.

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