Отопление

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С приближением зимы украинцы готовятся к началу отопительного сезона. Однако не все знают: если в квартире холодно, плату за отопление можно снизить или вообще отменить. Объясняем, как правильно зафиксировать низкую температуру и обращаться.

О юридических механизмах пересчета стоимости коммунальных услуг изданию сообщила адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

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Как правильно измерить температуру в квартире

Эксперт отмечает, что проверять отопление на ощупь к батарее нет смысла. Закон не устанавливает температуру для самих радиаторов, ведь она зависит от их материала и возраста дома. Официально контролируют всего два показателя: температуру воды на входе в дом и температуру воздуха непосредственно в комнатах.

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Для того чтобы иметь официальные основания для жалобы, потребитель должен правильно зафиксировать температуру воздуха. Измерение следует производить ориентировочно по центру комнаты на высоте 1-1,5 метра от пола. При этом нельзя производить замеры у окон, батарей, на полу или под потолком.

Отмечается, что хотя жильцы могут использовать для контроля обычные комнатные термометры или автоматические регистраторы (стоимостью от 300 до 3000 гривен) и фиксировать показатели на видео, для официального подтверждения нарушения необходимо вызвать представителя компании-поставщика.

Для проверки качества отопления необходимо обратиться к поставщику. Его представитель должен прийти, измерить температуру и составить акт-претензию. Если специалист не явился в течение суток или отказался подписать документ, вы можете составить акт сами — для этого нужны подписи не менее двух соседей.

Когда можно потребовать перерасчета

Согласно Государственным строительным нормам, в период отопительного сезона температура в жилых комнатах должна составлять не менее 18°C, а в угловых комнатах — не менее 20°C.

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Если показатели ниже нормы, поставщик обязан произвести перерасчет:

Согласно постановлению Кабинета Министров №127, плата за услугу уменьшается на 5% (коэффициент 0,05) за каждый градус отклонения от нормы.

Если температура воздуха в квартире более чем на 6°C ниже установленной нормы, плата за снабжение тепловой энергией не начисляется вообще.

Практика применения и реалии военного времени

Несмотря на наличие четкого законодательного механизма, на практике украинцы редко отстаивают свои права по теплоснабжению.

«За 12 лет работы я ни разу не видела, чтобы потребители обращались с проблемой, что отопление осуществляется на ненадлежащем уровне. Возможно, в этой ситуации сыграло роль то, что в украинских городах часто есть проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Если на качество определенных услуг, например уборка, легче повлиять, то на отопление потребителям повлиять сложнее, поэтому, по моему мнению, никто к этому сильно уже и не придирается», — объясняет Елена Воронкова.

Кроме того, следует учитывать условия военного положения. Из-за систематических атак РФ на объекты тепловой инфраструктуры снижение температуры в домах часто происходит из-за объективных обстоятельств, а не по вине поставщиков. В то же время массовые отказы от оплаты услуг могут привести к дефициту средств в бюджете предприятий, необходимых для оперативного ремонта поврежденных сетей.

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Коммуналка в Украине — последние новости

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