Украинцам поднимут минималку — какую сумму заложили в бюджете 2027 года

Зарплаты возрастут на 10,4% / © ТСН

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В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год заложено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его данным, с 1 января 2027 года минимальная зарплата должна вырасти до 9546 грн. Это на 899 грн, или 10,4%, больше нынешних 8647 грн.

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Также планируется повысить прожиточный минимум для одного человека — с 3209 до 3559 грн в месяц. Рост составит 350 грн, или 10,9%.

Для отдельных категорий прожиточный минимум составит:

для трудоспособных лиц — 3691 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, — 2878 грн.

Для части госорганов оставят отдельный прожиточный минимум

В то же время, для расчета должностных окладов прокуроров, налоговиков, таможенников и работников государственных органов, на которых распространяются специальные законы, предусмотрен отдельный показатель прожиточного минимума — 2331 грн.

Для этих категорий базовый показатель остается значительно ниже общего прожиточного минимума.

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Как отметил Железняк, ранее этот показатель в бюджетных документах определяли как установленный «на уровне 31 декабря 2025 года», а теперь в документе прямо указанная сумма — 2331 грн.

В то же время судей по этому правилу убрали.

«В июне Рада приняла закон 4905-IX (242 голоса), что оклад судьи считается только от полного прожиточного минимума. Результат — Государственная судебная администрация +8,5 млрд (+35,1%). Заморозка осталась всем, кроме судей», — написал нардеп.

По оценке Железняка это решение увеличивает расходы Государственной судебной администрации на 8,5 млрд грн, или 35,1%.

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На Офис президента потратят больше

Отдельно Железняк обратил внимание на расходы по обеспечению деятельности президента Украины и ОП.

В бюджете на 2027 год на эти нужды предусмотрено 1,0728 млрд грн, что на 194,9 млн грн больше предыдущего периода.

Рост составляет 22,2%.

Для сравнения, минимальная заработная плата за этот же период должна возрасти на 10,4%.

Напомним, часть украинцев может остаться без помощи зимой. Речь идет о субсидии на отопление.

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