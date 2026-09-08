Яке церковне свято в Україні 15 вересня

Церковне свято 15 вересня / © pexels.com

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15 вересня (28 вересня), в православному календарі день пам’яті святого великомученика Микити. Микита народився серед готів — народу, який мешкав на територіях поблизу Дунаю та Чорного моря. У молоді роки він прийняв християнство і щиро присвятив себе служінню Богові. Святий не приховував своїх переконань і відкрито проповідував християнське вчення серед одноплемінників.

За переказами, Микита став одним із тих, хто активно поширював християнство серед готів. Він переконував людей відмовитися від язичницьких вірувань і звернутися до Христа.

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У той час серед готів точилася боротьба між прихильниками християнства та язичництва. Коли до влади прийшов язичницький правитель Атанаріх, переслідування християн посилилися. Вірян змушували зрікатися своєї віри, а тих, хто не погоджувався, піддавали жорстоким покаранням.

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Микита також був схоплений. Йому запропонували відмовитися від християнства, однак святий залишився непохитним. Він не побоявся відкрито визнати свою віру навіть перед обличчям смерті.

За християнським переказом, Микиту піддали численним тортурам, намагаючись змусити його зректися Христа. Проте жодні страждання не змогли похитнути його переконань.

Зрештою святого великомученика Микиту стратили. Він прийняв смерть за свою віру приблизно 372 року.

Церковне свято в Україні 15 вересня за старим календарем

За старим календарем 15 вересня в Україні вшановували пам’ять мученика Маманта. Ранньохристиянський святий, який жив у III столітті в Кесарії Каппадокійській. Він народився у християнській родині, але рано залишився сиротою. Попри переслідування християн, Мамант відкрито сповідував віру в Христа та допомагав нужденним.

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Прикмети 15 вересня

Народні прикмети 15 вересня / © pexels.com

Ясний і теплий день — осінь буде довгою, сухою та теплою.

Безвітряна погода — до погожої та теплої осені.

Рясна ранкова роса — незабаром встановиться хороша погода.

Що не можна робити 15 вересня

15 вересня наші предки не радили займатися генеральним прибиранням та наводити лад у помешканні, виносити домашні речі за поріг або давати комусь у борг чи позичати сусідам — вірили, що разом із ними можна віддати власний добробут. Також не можна призначати на цей день весільну церемонію — існувало переконання, що шлюб, укладений у цей час, може виявитися нетривалим і неспокійним.

Що можна робити 15 вересня

До святого Микити Готського у молитвах просять підтримки та захисту в складних життєвих ситуаціях. Віряни звертаються до нього, коли хочуть уберегтися від недоброзичливців, ворогів, людської злоби та різноманітних неприємностей. За давньою традицією, день святого радили присвячувати добру — необов’язково робити щось велике чи надзвичайне. Щире добре слово, допомога людині, яка цього потребує, пожертва нужденному або турбота про безпритульну тварину також вважалися важливими проявами милосердя.

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