Зеленський і Путін. / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп оголосив про важливу домовленість між Україною і Росією щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах обох країн. Київ готовий до взаємного мораторію. Втім, Москва мовчить.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна запропонувала своїм партнерам потенційну угоду, за якою ЗСУ припинять удари по російських енергетичних та інших критично важливих об’єктах інфраструктури. Втім, за умови, що партнери Києва зможуть гарантувати, що РФ відповість взаємністю на тих самих умовах.За словами глави держави, Україна «очікує конкретики» від своїх партнерів щодо цієї пропозиції.

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Втім, констатують в Інституті, наразі російські чиновники не відповіли ні на заяви Трампа, ні на заяви Зеленського.

В ISW зауважують, що Зеленський неодноразово пропонував взаємне припинення вогню, за яким Київ і Москва будуть утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Водночас президент-диктатор Росії Володимир Путін досі відхилив кожну пропозицію.

Днями речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заяви Трампа 14 вересня зухвало заявив, що РФ вітає заклик американського лідера до України утриматися від ударів по дизельній інфраструктурі країни-агресорки.

Водночас, зауважують в ISW, Пєсков відмовився відповідати на запитання ЗМІ щодо готовності Росії припинити удари по українській інфраструктурі у відповідь.

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«Тривалі удари України по російській енергетичній інфраструктурі частково спрямовані на те, щоб стимулювати Росію припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Саме це РФ послідовно робить щозими в межах своєї давньої кампанії з деморалізації українського населення», — підсумували американські фахівці.

Енергетичне перемир’я — що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я. Це сталося після тогою, які він закликав Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ.

Зеленський відповів, що Україна готова не бити по Росії. Втім, це станеться, якщо Москва дійсно припинить атаки на енергетику, критичну інфраструктуру та транспортування продовольства.

Тим часом Financial Times з посиланням на джерела пише про те, Путін відмовляється від енергетичного перемир’я. За інформацією видання, «фюрер» вважає, що зимові атаки на українську енергосистему можуть посилити тиск на українську владу та змусити Київ піти на поступки

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