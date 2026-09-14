Терези / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 вересня?

Це час важливих життєвих змін, до яких не можна ставати без ретельної підготовки; жодні — навіть дуже талановиті — імпровізації не дозволять досягти мети. Якщо діяти поспіхом, не замислюючись, найімовірніше, багато вчинків — якої б сфери життя вони не стосувалися — приречені на прикру невдачу.

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Також сьогодні може виникнути бажання помститися людині, яка в минулому чимось нас образила, але не варто йому піддаватися: морального задоволення, як виявиться в результаті, такий вчинок не принесе, навпаки — залишить жаль про зроблене, але повернути все назад вже не вдасться.

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Терези

Терези зможуть досягти приголомшливих результатів, незалежно від того, про що йдеться — про професію, організацію побуту чи стосунки з іншими людьми. Цього дня обставини складуться максимально сприятливо — достатньо буде мінімальних зусиль, щоб досягти поставленої — навіть дуже складної та серйозної — мети.

Але одна умова, необхідна для успіху, все ж є: не можна братися за кілька справ одночасно, навіть якщо здаватиметься, що вони не вимагатимуть багато часу й сил. Потрібно вибрати одну — найпріоритетнішу — мету і працювати лише в цьому напрямі.

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