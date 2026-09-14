Навіщо досвідчені господині кладуть у кросівки на зиму крупу: дієвий трюк, перевірений часом

Навіщо класти рис і гречку у взуття / © Фото з відкритих джерел

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Коли наприкінці сезону літнє взуття відправляється на тривале зберігання, важливо не просто скласти його в коробку, а правильно підготувати. Навіть якщо кросівки здаються сухими, усередині можуть бути залишки вологи. Саме вона під час тривалого зберігання здатна стати причиною неприємного запаху, появи цвілі та псування матеріалу. Досвідчені господині для такого випадку використовують простий домашній трюк — кладуть усередину кросівок мішечки із сухою крупою. Найчастіше беруть рис або гречку.

Навіщо крупа потрібна у взутті

Сухі зерна здатні поглинати частину вологи. Тому, якщо покласти невелику кількість крупи всередину взуття, вона допоможе прибрати залишкову сирість, яка може залишатися у підкладці або біля устілки.

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Це важливо саме під час сезонного зберігання. Закриті кросівки без доступу повітря можуть поступово набувати затхлого запаху. А вологе середовище сприяє розвитку мікроорганізмів, через які взуття починає неприємно пахнути.

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До речі, для такого способу необов’язково використовувати саме рис. Гречка також підходить як домашній поглинач вологи.

Як правильно покласти крупу в кросівки

Головне правило — не насипати зерна безпосередньо всередину взуття. Дрібні частинки можуть потрапити у шви, отвори, під устілку або між елементи підошви, звідки їх потім буде складно дістати.

Замість цього візьміть чисту суху бавовняну шкарпетку, тонкий тканинний мішечок або шматочок натуральної тканини. Насипте туди приблизно жменю сухої крупи, зав’яжіть і покладіть у кожен кросівок.

Перед цим взуття потрібно добре очистити від бруду, повністю висушити та вийняти устілки. Якщо кросівки були мокрими після дощу, спочатку залиште їх відкритими у добре провітрюваному місці. Лише після цього можна використовувати крупу для остаточного поглинання залишкової вологи.

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Для сезонного зберігання мішечки можна залишити всередині взуття на кілька днів, а потім замінити крупу на свіжу, якщо вона стала вологою.

Що ще зробити перед тим, як прибрати кросівки до весни

Однієї крупи недостатньо, якщо взуття дуже сире. Найкращий результат дає комплексний підхід.

Спочатку вимийте або очистьте кросівки відповідно до рекомендацій виробника. Потім зніміть устілки та шнурки й сушіть усі деталі окремо. Самі кросівки залиште у сухому приміщенні з хорошою циркуляцією повітря.

Не варто ставити взуття просто на гарячу батарею або сушити його гарячим феном. Різке нагрівання може деформувати матеріал, пошкодити клейові з’єднання, а натуральну шкіру зробити сухою та жорсткою. Безпечніше сушити взуття поступово за кімнатної температури.

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Для тривалого зберігання кросівки краще не класти в щільний поліетиленовий пакет. Вони мають бути абсолютно сухими, а місце зберігання — прохолодним і без різких перепадів температури.

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