Україна змінить правила нацвідбору на "Євробачення-2027": "Суспільне" назвало причину

"Євробачення-2027" / © eurovisionworld.com

Реклама

В Україні зміниться формат проведення нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії.

Про це повідомляє «Суспільне». Так, Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у конкурсі. Річ у тім, що виступ на «Євробаченні» — це змога гучно нагадати світові про українців, а також вкотре привернути увагу до жахливої війни, яку на території країни розв’язала агресорка Росія.

Реклама

Однак також повідомляється, що зміниться формат Національного відбору. У «Суспільному» поки не розкривають подробиць. Однак мовник стверджує, до таких заходів доводиться вдаватися через безпекову ситуацію, а також через можливі виклики зимового періоду.

Реклама

Україна братиме участь у «Євробаченні-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

«"Євробачення" сьогодні — критично важливий інструмент безпосередньої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі — це насамперед про суб’єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу», — зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький.

Нагадаємо, «Євробачення-2027» відбудеться у Болгарії, оскільки представниця саме цієї країни здобула перемогу на 70-му пісенному конкурсі. 2027 року музичні змагання відбудуться в місті Бургас.

Поки ще невідомо, які саме країни братимуть участь у конкурсі. Однак одна вже категорично відмовилась від поїздки до Болгарії і назвала причину. Водночас 2027 року на «Євробаченні» дебютує Канада.

Новини партнерів

Новини партнерів