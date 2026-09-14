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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Україна змінить правила нацвідбору на "Євробачення-2027": "Суспільне" назвало причину

У «Суспільному» пояснили, для чого такі зміни.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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"Євробачення-2027"

"Євробачення-2027" / © eurovisionworld.com

В Україні зміниться формат проведення нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії.

Про це повідомляє «Суспільне». Так, Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у конкурсі. Річ у тім, що виступ на «Євробаченні» — це змога гучно нагадати світові про українців, а також вкотре привернути увагу до жахливої війни, яку на території країни розв’язала агресорка Росія.

Однак також повідомляється, що зміниться формат Національного відбору. У «Суспільному» поки не розкривають подробиць. Однак мовник стверджує, до таких заходів доводиться вдаватися через безпекову ситуацію, а також через можливі виклики зимового періоду.

Україна братиме участь у «Євробаченні-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Україна братиме участь у «Євробаченні-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

«"Євробачення" сьогодні — критично важливий інструмент безпосередньої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі — це насамперед про суб’єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу», — зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький.

Нагадаємо, «Євробачення-2027» відбудеться у Болгарії, оскільки представниця саме цієї країни здобула перемогу на 70-му пісенному конкурсі. 2027 року музичні змагання відбудуться в місті Бургас.

Поки ще невідомо, які саме країни братимуть участь у конкурсі. Однак одна вже категорично відмовилась від поїздки до Болгарії і назвала причину. Водночас 2027 року на «Євробаченні» дебютує Канада.

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