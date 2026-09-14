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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
230
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1 хв

Відомий український співак після співпраці з Тіною Кароль розкрив, якою вона є насправді у роботі

 Shumei зізнався, яку роль в його кар’єрі насправді виконує артистка зараз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Shumei й Тіна Кароль

Shumei й Тіна Кароль / © instagram.com/shumei.music

Український співак Shumei розповів про співпрацю з Тіною Кароль та назвав головну рису артистки, яка його захоплює.

Так, музиканти неодноразово працювали разом. Зокрема, вони записали дуети «Стерва» та «Дзвони». Водночас Shumei наголошує: Кароль не є його продюсеркою. Вони можуть радитися, однак їхні стосунки він називає передусім дружніми.

«Ми дуже тісно співпрацюємо у музиці. Добре спілкуємося. Вона дає мені поради щодо музики, але не є моїм продюсером. Це більше як наставник. У нас товариські й професійні стосунки», — розповів Shumei в коментарі «Ближче до зірок».

Shumei / © instagram.com/shumei.music

Shumei / © instagram.com/shumei.music

Окремо співак відповів на чутки про «круту вдачу» Кароль, про яку ходять легенди, і відзначив її вимогливість у роботі. За його словами, саме ця риса допомагає їй досягати успіху та є для нього прикладом.

«Мені чомусь всі це кажуть. Але не бачу в цьому проблеми. Бо якщо людина вимоглива до роботи — вона успішна. Це для мене приклад. Тіна Кароль дуже вимоглива до роботи й це правильно. Я хочу так само», — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Артем Пивоваров просто на сцені висміяв колегу Настю Каменських і згадав її заяву про «кісту» від української мови.

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