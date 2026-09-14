На бойфренда-аб'юзера Панеттьєрі просто в барі одягнули наручними: він п'яним кричав про смерть акторки

Гайден Панеттьєрі та Браян Гікерсон / © Getty Images

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На бойфренда-аб’юзера померлої американської акторки Гайден Панеттьєрі — Браяна Гікерсона —просто в барі одягнули наручники.

Про це повідомляє видання TMZ. Інцидент трапився ввечері 12 вересня. Зазначається, що Браян Гікерсон разом із братом Заком випивав в одному з барів у Грінвіллі. Там вони почали спілкуватися з іншими відвідувачами, а розмова швидко переросла в конфлікт.

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Врешті, на місце викликали поліцейських. Правоохоронці прибули на виклик про «напад». На Браяна Гікерсона та його брата одягнули наручники. До речі, у момент затримання бойфренда-аб’юзера Панеттьєрі він почав загадково вигукувати наступне: «Поліція розкрила це, коли померла моя дівчина». Що саме Браян Гікерсон мав на увазі — лишається загадкою.

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Врешті, бойфренда-аб’юзера Панеттьєрі звільнили та не стали висовувати йому звинувачень. А от його брата Зака затримали. Зазначається, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння вигукував нецензурну лексику, що призвело до його арешту за порушення громадського порядку.

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня цього року. Бездиханне тіло акторки виявили в Грінвіллі, де вона мешкала. Відомо, що у момент смерті поруч із нею був Браян Гікерсон, який знайшов її непритомною. Чоловік намагався її реанімувати, ввівши наркан — препарат, що допомагає швидко усунути передозування опіоїдами. Однак це не допомогло, тож він викликав швидку. Медики констатували смерть акторки. Офіційну причину не розголошують, однак відомо, що Управління з боротьби з наркотиками розпочало розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розкрили, що після себе залишила Гайден Панеттьєрі. Також відомо, хто успадкує майно акторки.

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