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На бойфренда-аб'юзера Панеттьєрі просто в барі одягнули наручними: він п'яним кричав про смерть акторки
Браян Гікерсон разом із братом влаштував п’яну сцену в барі. Поліції довелося втрутитися.
На бойфренда-аб’юзера померлої американської акторки Гайден Панеттьєрі — Браяна Гікерсона —просто в барі одягнули наручники.
Про це повідомляє видання TMZ. Інцидент трапився ввечері 12 вересня. Зазначається, що Браян Гікерсон разом із братом Заком випивав в одному з барів у Грінвіллі. Там вони почали спілкуватися з іншими відвідувачами, а розмова швидко переросла в конфлікт.
Врешті, на місце викликали поліцейських. Правоохоронці прибули на виклик про «напад». На Браяна Гікерсона та його брата одягнули наручники. До речі, у момент затримання бойфренда-аб’юзера Панеттьєрі він почав загадково вигукувати наступне: «Поліція розкрила це, коли померла моя дівчина». Що саме Браян Гікерсон мав на увазі — лишається загадкою.
Врешті, бойфренда-аб’юзера Панеттьєрі звільнили та не стали висовувати йому звинувачень. А от його брата Зака затримали. Зазначається, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння вигукував нецензурну лексику, що призвело до його арешту за порушення громадського порядку.
Зазначимо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня цього року. Бездиханне тіло акторки виявили в Грінвіллі, де вона мешкала. Відомо, що у момент смерті поруч із нею був Браян Гікерсон, який знайшов її непритомною. Чоловік намагався її реанімувати, ввівши наркан — препарат, що допомагає швидко усунути передозування опіоїдами. Однак це не допомогло, тож він викликав швидку. Медики констатували смерть акторки. Офіційну причину не розголошують, однак відомо, що Управління з боротьби з наркотиками розпочало розслідування.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розкрили, що після себе залишила Гайден Панеттьєрі. Також відомо, хто успадкує майно акторки.