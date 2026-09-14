"Фіктивне усиновлення": Кравченко висунув нові звинувачення директору НАБУ Кривоносу

Кравченко звинувачує Кривоноса у фіктивному усиновленні

Реклама

Досі не звільнений з посади генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який нині вже перебуває за кордоном, почав публікувати додаткові звинувачення щодо директора НАБУ Кривоноса — у «фіктивному усиновленні» дитини для уникнення покарання за підкуп студентів.

Це генпрокурор публікує у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Кравченко звинуватив директора НАБУ у «фіктивному усиновленні» дитини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, де закидає директору НАБУ Семену Кривоносу фіктивне оформлення батьківства.

Реклама

За версією очільника Офісу генпрокурора, посадовець нібито пішов на цей крок, аби уникнути реального покарання у справі про підкуп виборців, яка тягнеться ще від 2008 року.

Як зазначає Кравченко, 2009 року Голосіївський районний суд Києва визнав Кривоноса винним у підкупі студентів-виборців на користь партії «Блок Юлії Тимошенко». Він каже, що Кривонос нібито вступив у злочинну змову з іншими людьми для проведення незаконної передвиборчої агітації серед студентів двох університетів. У своєму розпорядженні Кривонос нібито мав 90 тисяч гривень.

Проте тогочасне законодавство дозволяло звільнити його від покарання, оскільки на утриманні фігуранта перебував хлопчик 2008 року народження.

Згідно з твердженнями генпрокурора у відео, Кривонос разом з матір’ю хлопчика подали спільну заяву до РАЦСу. Це дозволило визнати батьківство за Кривоносом і видати нове свідоцтво про народження, де саме він значився батьком дитини.

Реклама

Водночас Кравченко посилається на слова самої матері, яка нібито стверджувала, що біологічний батько хлопчика насправді був вказаний у початковому документі.

Крім того, очільник ГПУ стверджує, що директор НАБУ ввів жінку в оману. За його словами, Кривонос переконав мати дитини, ніби це формальність, необхідна йому для працевлаштування в американській компанії, а не спосіб уникнути кримінальної відповідальності.

Також Кравченко закинув Кривоносу обман під час співбесіди в НАБУ. Варто зазначити, що колись і сам Кравченко провалив конкурси на посади в НАБУ та САП.

Наразі невідомо, чи є ці закиди правдою, адже Кривонос поки не відповів на звинувачення генпрокурора, який після згадок у справі про кришування колцентрів «Карфаген» подав у відставку та виїхав уночі за кордон.

Реклама

Кравченко написав, що ці звинувачення є лише першою частиною.

Підозра директору НАБУ: перша реакція

Нагадаємо, НАБУ і САП розцінюють оголошену генпрокурором Русланом Кравченком підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу як продовження системної атаки на незалежність антикорупційних органів.

За заявою відомства, активна фаза цього тиску розпочалася ще минулого літа зі спроб підпорядкувати НАБУ і САП Офісу генерального прокурора. В антикорупційному бюро наголосили, що діють виключно в межах закону, захищатимуть свою незалежність і ніколи не вимагали «недоторканності» для власних працівників.

Станом на ранок 14 вересня жодної підозри Семену Кривоносу офіційно вручено не було, тому заяви генпрокурора, який нещодавно подав у відставку, мають публічний, а не процесуальний характер. Крім того, у відомстві спростували закиди щодо вилучення кримінальних проваджень, назвавши їх такими, що не відповідають дійсності.

Передісторією подій стало ранкове повідомлення Руслана Кравченка, який на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» подав у відставку та заявив про підписання підозри Кривоносу. На ці події відреагував президент Володимир Зеленський, закликавши Верховну Раду підтримати негайне звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.

Новини партнерів

Новини партнерів