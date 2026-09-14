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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2748
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2 хв

Генпрокурор підписав підозру директору НАБУ: що відомо (оновлено)

Кравченко порадив директору НАБУ Семену Кривоносу та очільнику САП Олександру Клименку подати у відставку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко.

Доповнено додатковими матеріалами

Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору Національного антикорупці́йного бюро України Семену Кривоносу.

Про це 14 вересня заявив у своєму Телеграм-каналі сам Кравченко, який подав заяву про відставку на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген», у якій фігурують прокурори.

За його словами Кривонос підробляв документи для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити», — заявив Кравченко.

Окрім того, він повідомив про підозру близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка людині «за вплив на суддів ВАКС, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації».

«Я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименко подати відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близькі оточення», — наголосив генпрокурор.

Висловився Кравченко і про операцію «Карфаген», яка з його слів, «була спрямована не лише проти мене».

«Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього — усунути генпрокурора і зупинити ухвалення рішень у цих справах», — наголосив він.

Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР. / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР. / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР. / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР. / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Операція «Карфаген» — що відомо

В Україні конфлікт між прокуратурою та антикорупційними органами різко загострився на початку вересня, коли НАБУ та САП оголосили про операцію «Карфаген». За версією слідства, керівник одного з підрозділів Офісу генпрокурора створив злочинну організацію, яка отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів за їхнє «кришування», а потім відмивала отримані гроші.

Слідство стверджує, що до схеми були залучені співробітники прокуратури та наближені до чиновника особи. Зокрема, у матеріалах розслідування фігурують учасники під псевдонімами: «Канцлер» заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива; «Муза» (близька особа) — 24-річна Єлизавета Івахненко, «Камрад» (водій) Кропиви — Сергію Куций, «Флеш» (помічник). Їм уже обрано запобіжні заходи.

Після обшуків в Офісі генпрокурора Кравченка 8 вересня подав заяву про відставку. Він назвав своє рішення політичним і заявив, що не хоче перетворення посади генпрокурора на інструмент протистояння.

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