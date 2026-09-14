Генпрокурор подписал подозрение директору НАБУ: что известно (обновлено)

Руслан Кравченко.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу.

Об этом 14 сентября заявил в своем Телеграмм-канале и сам Кравченко, подавший заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген», в которой фигурируют прокуроры.

Реклама

По его словам, Кривонос подрабатывал документы для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Реклама

«Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Подозреваю его в подлоге официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Я уверен в этих материалах и могу обнародовать их», — заявил Кравченко.

Кроме того, он сообщил о подозрении близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко человеку «за влияние на судей ВАКС, предложение ему неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации».

«Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать отставку уже сегодня, не втягивая органы и коллективы в личный конфликт и борьбу за себя и близкие окружения», — подчеркнул генпрокурор.

Высказался Кравченко и об операции «Карфаген», которая по его словам, «была направлена не только против меня».

Реклама

«Ее настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. А после этого устранить генпрокурора и остановить принятие решений по этим делам», — подчеркнул он.

Уведомление о подозрении зарегистрировано в ЕРДР.

Уведомление о подозрении зарегистрировано в ЕРДР.

Операция «Карфаген» — что известно

В Украине конфликт между прокуратурой и антикоррупционными органами резко обострился в начале сентября, когда НАБУ и САП объявили об операции «Карфаген». По версии следствия, руководитель одного из подразделений Офиса генпрокурора создал преступную организацию, которая получала взятки от мошеннических колл-центров за их «крышевание», а затем отмывала полученные деньги.

Следствие утверждает, что в схему были привлечены сотрудники прокуратуры и приближенные к чиновнику лица. В частности, в материалах расследования фигурируют участники под псевдонимами: «Канцлер» заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива; «Муза» (близкое лицо) — 24-летняя Елизавета Ивахненко, «Камрад» (водитель) Крапивы — Сергею Куций, «Флэш» (помощник). Им уже избраны меры предосторожности.

После обысков в Офисе генпрокурора Кравченко 8 сентября подал заявление об отставке. Он назвал свое решение политическим и заявил, что не хочет превращения должности генпрокурора в инструмент противостояния.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров