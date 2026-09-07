- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 9 мин
Операция "Карфаген": что известно о "Канцлере", "Музе" и причастности генерального прокурора к деятельности мошеннических «офисов»
Масштабная спецоперация «Карфаген» вскрыла теневые миллионы, элитные автомобили и неформальные связи должностных лиц Генеральной прокуратуры с сетью мошеннических колл-центров. Трое подозреваемых уже оказались на скамье подсудимых.
Уже несколько дней подряд в Украине не утихает громкий скандал вокруг спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под кодовым названием «Карфаген». Детективы раскрыли масштабную схему, которая действовала «под крышей» в Офисе Генерального прокурора (ОГП).
Как выяснили следователи, высокопоставленные чиновники на протяжении многих лет систематически «крышевали» сеть мошеннических колл-центров, отмывали миллионные состояния и не стеснялись приобретать элитную недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши.
Что известно о громком деле «Карфаген», кто попал под подозрение и как фигуранты объясняют свои доходы и связи — читайте в материале ТСН.ua.
Что известно о деле «Карфаген»: все подробности
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели масштабные мероприятия в рамках спецоперации «Карфаген» по разоблачению преступной группировки, действовавшей на базе Офиса Генерального прокурора. По данным расследования, чиновники не только регулярно обеспечивали неприкосновенность сети мошеннических колл-центров, но и параллельно легализовали миллионные теневые доходы.
Как сообщают антикоррупционные органы, эту группировку летом 2025 года организовал ивозглавил сотрудник одного из подразделений Офиса генерального прокурора. К противоправной деятельности он привлек не только своих коллег по службе, но и сообщников из числа гражданских лиц.
За «крышевание» мошеннических колл-центров, так называемых «офисов», фигуранты дела регулярно получали взятки.
Согласно материалам расследования, преступные доходы группировки легализовались посредством покупки недвижимости, ювелирных изделий и автомобилей на сумму свыше 20 млн грн. Еще как минимум 12 млн грн оформили на подставных лиц, в частности приобрели жилье в апарт-комплексе возле Карпат, а более 10 млн грн распределили по счетам родственников под видом доходов от бизнеса.
На данный момент официально названы имена пяти фигурантов, которым инкриминируют создание преступной организации и отмывание средств (ст. 255 и ст. 209 УК Украины). Расследование продолжается.
Основной целью «крышевания» колцентров было финансовое обогащение
По данным следствия, именно таким образом в августе 2025 года должность заместителя начальника департамента ОГП занял фигурант по прозвищу «Канцлер».
В НАБУ подчеркнули, что связи с руководством и ощущение полной безнаказанности позволили ему взять под контроль теневой рынок мошеннических колл-центров. Как отмечают детективы, чиновник поддерживал контакты с разыскиваемыми киберпреступниками и пытался замять все соответствующие уголовные дела.
Когда в июле 2026 года из-за международного давления возникла угроза закрытия таких центров, он лишь имитировал расследования, получая за «крышу» проценты от колл-центров, финансовых структур и обменных пунктов. На обнародованных записях «Канцлер» откровенно признается, что его главная цель — деньги.
Незаконное обогащение чиновника продолжалось годами: имущество активно скупалось ещё с 2021 года, когда он работал в киберполиции, а также в 2023–2024 годах, когда он занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА. Активы оформлялись на близких лиц, а впоследствии — и на родственников фигуранта «Музы».
Своё влияние «Канцлер» строил на теневых выплатах, взятках и платных «услугах». Он продвигал доверенных лиц и своих родственников на руководящие посты в областных прокуратурах, привлекая к кадровым вопросам даже семью. Его реальные возможности значительно превышали официальные: он мог оказывать давление через полицию Одесской области на должников, решать собственные дела через прокуроров или влиять на неофициальные доходы руководства налоговой службы.
Что известно о фигурантах дела «Карфаген»
В свою очередь издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщило, что загадочный фигурант расследования НАБУ «Канцлер» — это заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива. Его задержали вечером 4 сентября.
Кроме того, в материалах расследования фигурируют и другие участники под псевдонимами:
«Муза» (близкий человек);
«Камрат» (водитель);
«Флеш» (помощник).
На опубликованном видео от НАБУ задержанный также упоминает своего начальника, называя его по отчеству — Андреевич.
Сергей Кропива, «Канцлер»
42-летний Сергей Кропива, фигурирующий в деле «Карфаген», уже два года занимает должность заместителя начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Как выяснило издание «Главком», он два года подряд декларировал высокие пенсионные выплаты. В частности, в 2024 году правоохранитель указал 165,2 тыс. грн пенсии, а в 2025 году — 283,3 тыс. грн пенсии.
Сергей Кропива официально женат на Ирине Кропиве, которая занимается предпринимательской деятельностью в сфере ресторанного бизнеса (ИП). Женщина фактически не ведёт собственных страниц в соцсетях — ни одного публичного профиля в Instagram или Facebook с подробностями личной жизни нет. Упоминания о ней встречаются в основном в журналистских материалах и в финансовых отчетах её мужа. Вместе с Сергеем Кропивой Ирина воспитывает троих дочерей: Камиллу, Веру и Киру.
В то же время СМИ отмечают, что, несмотря на отсутствие реального бизнеса, её «предпринимательские» доходы ежегодно составляли миллионы гривен. В декларациях указывались средства, которые она перечисляла «сама себе», а также финансовая помощь от свекрови Валентины Кропивы. В 2022 году эти суммы достигли почти 5 млн грн, в последующие годы превышали 5–6,5 млн, а в 2025 году достигли более 6,58–6,59 млн грн, что соответствует примерно 549 тысячам гривен ежемесячно.
В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП заявил, что Кропива мог быть близким доверенным лицом генпрокурора Руслана Кравченко. В частности, детективы зафиксировали детали их общения и последующие действия подозреваемого.
По данным следствия, Кропива контролировал ремонт в доме генерального прокурора в Козине, общаясь с прорабом, помогал с визой в США для жены Кравченко и организовывал его день рождения в Мадриде.
Обвинение считает это доказательством неформальных дружеских отношений и особого статуса должностного лица, хотя окончательную оценку этим фактам должен дать суд.
В воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд назначил Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы аресту для Кропивы был установлен залог в размере 120 млн грн.
Елизавета Ивахненко, «Муза»
В материалах НАБУ и САП по делу «Карфаген» о «крыше» мошеннических колл-центров упоминается фигурантка под псевдонимом «Муза». По данным журналистов, за этим вымышленным именем скрывается 24-летняя жительница Одессы Елизавета Ивахненко.
Как отмечает следствие, девушка поддерживала тесные отношения с одним из главных подозреваемых — сотрудником Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой. СМИ выяснили, что её профессиональный путь также начался в сфере кибербезопасности: уже в 22 года она заняла должность заместителя декана соответствующего факультета в Одесской юридической академии.
Журналисты сообщают, что пути Ивахненко и Кропивы пересеклись ещё в мае 2025 года, когда он занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА, а она представляла местный вуз на форуме «Синергия Юга — Курс на цифровую трансформацию». Уже в конце того же июля девушка зарегистрировала индивидуального предпринимателя в сфере права.
Данные из открытых источников, социальных сетей и материалов расследования НАБУ свидетельствуют о её элитном образе жизни. На обнародованных записях «Муза» и «Канцлер» откровенно обсуждают дорогие предметы роскоши и имущество. В суде прокурор отметил, что девушка получала дорогие подарки, среди которых часы Audemars Piguet стоимостью около 60 тысяч долларов, брендовые вещи от Loro Piana и Miu Miu, элитный автомобиль Porsche, недвижимость и другие ювелирные изделия.
В то же время обвинение утверждает: после телефонного звонка главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера фигуранты срочно совещались по поводу удаления определенных постов и фотографий со страницы Ивахненко в Instagram.
Высший антикоррупционный суд поместил Ивахненко под стражу, установив в качестве альтернативы залог в размере 20 млн грн.
Сергей Куций, «Камрад»
7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении водителя Сергея Кропивы — Сергея Куцего. Суд установил для него залог в размере 3 млн грн, хотя прокурор требовал содержания под стражей или залога в размере 20 млн грн, подчеркивая, что Куций ежедневно выполнял поручения Кропивы и полностью осознавал свои действия.
«Куций знаком с кругом общения Кропивы, был в курсе его жизнедеятельности. Что касается уничтожения доказательств, то речь шла о конкретных мерах обеспечения, в частности о кибербезопасности и защите телефонов. Говорили, в частности, о дистанционной очистке телефона. Что касается воздействия на свидетелей, то речь идет о подготовке жены и матери (Куцого, — Ред.)», — рассказал прокурор.
По версии следствия, Куций, которого на записях НАБУ связывают с псевдонимом «Камрад», причастен к участию в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем. Правоохранители утверждают, что с октября 2025 года по сентябрь 2026 года он был участником преступной организации, которая обеспечивала работу сети мошеннических колл-центров.
По версии правоохранительных органов, он регулярно получал и передавал деньги от колл-центров, которые впоследствии выводились через индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, адвокаты Куцого опровергают доказательства его причастности к взяточничеству или «крышеванию».
Генеральный прокурор Кравченко отрицает свою причастность к преступной группировке
Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к получению или легализации средств, полученных от незаконных колл-центров. В заявлении, обнародованном 6 сентября, он подчеркнул, что не давал указаний содействовать работе таких структур и не использовал для этого свои полномочия. Также он объяснил обстоятельства ремонта дома и оформления визы для супруги, сообщил сам Кравченко.
По его словам, дом площадью 280 квадратных метров его семья выбрала ещё зимой, однако перед переездом в нём требовалось провести дополнительные работы и настроить оборудование. Именно с этим, как утверждает Кравченко, были связаны разговоры о работе мастеров, сигнализации и бытовой технике.
«Мы переехали в этот дом 1 мая 2026 года», — сообщил генеральный прокурор.
Он также подчеркнул, что его постоянное место жительства будет зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства. Комментируя информацию об американской визе для своей супруги, Кравченко отметил, что она самостоятельно занималась подготовкой необходимых документов и прохождением процедуры.
Во время беседы с журналистами 7 сентября генеральный прокурор заявил, что уйдет в отставку только в случае соответствующего обращения со стороны непосредственных коллег, президента Владимира Зеленского или Верховной Рады.
«Существуют законные процедуры. Я не цепляюсь за свой пост и никогда не буду цепляться. Это решение команды, президента или Верховной Рады. На данный момент у меня нет такого решения», — заявил он.
Где на самом деле была сделана фотография сейфа с наличными, связанного со спецоперацией «Карфаген»
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергли обвинения в фальсификации доказательств и подтвердили, что снимок сейфа с наличными действительно был сделан в рамках дела «Карфаген». Об этом во время заседания по избранию меры пресечения фигурантке дела Елизавете Ивахненко сообщил прокурор САП Николай Карась.
Поводом для разъяснений стало заявление адвоката Виталия Сердюка, который утверждал, что эта фотография была взята из совершенно другого дела, связанного с земельными махинациями. В САП подчеркнули, что снимок изъятых денег является подлинным и касается именно дела «Карфагена», однако сам сейф находился не в Офисе Генерального прокурора, о чем правоохранители ранее не заявляли.
«Ни НАБУ, ни САП не сообщали, что средства были обнаружены в помещении ОГП, но эти денежные средства имеют отношение к данной спецоперации», — заявил прокурор.
Остальные подробности об изъятых средствах пока держатся в секрете, поскольку досудебное расследование продолжается.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.