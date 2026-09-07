В Украине не утихает громкий скандал вокруг спецоперации «Карфаген» — что известно об этом резонансном деле / © ТСН.ua

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Уже несколько дней подряд в Украине не утихает громкий скандал вокруг спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под кодовым названием «Карфаген». Детективы раскрыли масштабную схему, которая действовала «под крышей» в Офисе Генерального прокурора (ОГП).

Как выяснили следователи, высокопоставленные чиновники на протяжении многих лет систематически «крышевали» сеть мошеннических колл-центров, отмывали миллионные состояния и не стеснялись приобретать элитную недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши.

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Что известно о громком деле «Карфаген», кто попал под подозрение и как фигуранты объясняют свои доходы и связи — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о деле «Карфаген»: все подробности

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели масштабные мероприятия в рамках спецоперации «Карфаген» по разоблачению преступной группировки, действовавшей на базе Офиса Генерального прокурора. По данным расследования, чиновники не только регулярно обеспечивали неприкосновенность сети мошеннических колл-центров, но и параллельно легализовали миллионные теневые доходы.

Как сообщают антикоррупционные органы, эту группировку летом 2025 года организовал ивозглавил сотрудник одного из подразделений Офиса генерального прокурора. К противоправной деятельности он привлек не только своих коллег по службе, но и сообщников из числа гражданских лиц.

За «крышевание» мошеннических колл-центров, так называемых «офисов», фигуранты дела регулярно получали взятки.

Согласно материалам расследования, преступные доходы группировки легализовались посредством покупки недвижимости, ювелирных изделий и автомобилей на сумму свыше 20 млн грн. Еще как минимум 12 млн грн оформили на подставных лиц, в частности приобрели жилье в апарт-комплексе возле Карпат, а более 10 млн грн распределили по счетам родственников под видом доходов от бизнеса.

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На данный момент официально названы имена пяти фигурантов, которым инкриминируют создание преступной организации и отмывание средств (ст. 255 и ст. 209 УК Украины). Расследование продолжается.

Основной целью «крышевания» колцентров было финансовое обогащение

По данным следствия, именно таким образом в августе 2025 года должность заместителя начальника департамента ОГП занял фигурант по прозвищу «Канцлер».

В НАБУ подчеркнули, что связи с руководством и ощущение полной безнаказанности позволили ему взять под контроль теневой рынок мошеннических колл-центров. Как отмечают детективы, чиновник поддерживал контакты с разыскиваемыми киберпреступниками и пытался замять все соответствующие уголовные дела.

Когда в июле 2026 года из-за международного давления возникла угроза закрытия таких центров, он лишь имитировал расследования, получая за «крышу» проценты от колл-центров, финансовых структур и обменных пунктов. На обнародованных записях «Канцлер» откровенно признается, что его главная цель — деньги.

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Незаконное обогащение чиновника продолжалось годами: имущество активно скупалось ещё с 2021 года, когда он работал в киберполиции, а также в 2023–2024 годах, когда он занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА. Активы оформлялись на близких лиц, а впоследствии — и на родственников фигуранта «Музы».

Своё влияние «Канцлер» строил на теневых выплатах, взятках и платных «услугах». Он продвигал доверенных лиц и своих родственников на руководящие посты в областных прокуратурах, привлекая к кадровым вопросам даже семью. Его реальные возможности значительно превышали официальные: он мог оказывать давление через полицию Одесской области на должников, решать собственные дела через прокуроров или влиять на неофициальные доходы руководства налоговой службы.

Что известно о фигурантах дела «Карфаген»

В свою очередь издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщило, что загадочный фигурант расследования НАБУ «Канцлер» — это заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива. Его задержали вечером 4 сентября.

Кроме того, в материалах расследования фигурируют и другие участники под псевдонимами:

«Муза» (близкий человек);

«Камрат» (водитель);

«Флеш» (помощник).

На опубликованном видео от НАБУ задержанный также упоминает своего начальника, называя его по отчеству — Андреевич.

Расшифровка записей НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген»

Расшифровка записей НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген»

Сергей Кропива, «Канцлер»

42-летний Сергей Кропива, фигурирующий в деле «Карфаген», уже два года занимает должность заместителя начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Как выяснило издание «Главком», он два года подряд декларировал высокие пенсионные выплаты. В частности, в 2024 году правоохранитель указал 165,2 тыс. грн пенсии, а в 2025 году — 283,3 тыс. грн пенсии.

Сергей Васильевич Кропива

Сергей Кропива официально женат на Ирине Кропиве, которая занимается предпринимательской деятельностью в сфере ресторанного бизнеса (ИП). Женщина фактически не ведёт собственных страниц в соцсетях — ни одного публичного профиля в Instagram или Facebook с подробностями личной жизни нет. Упоминания о ней встречаются в основном в журналистских материалах и в финансовых отчетах её мужа. Вместе с Сергеем Кропивой Ирина воспитывает троих дочерей: Камиллу, Веру и Киру.

В то же время СМИ отмечают, что, несмотря на отсутствие реального бизнеса, её «предпринимательские» доходы ежегодно составляли миллионы гривен. В декларациях указывались средства, которые она перечисляла «сама себе», а также финансовая помощь от свекрови Валентины Кропивы. В 2022 году эти суммы достигли почти 5 млн грн, в последующие годы превышали 5–6,5 млн, а в 2025 году достигли более 6,58–6,59 млн грн, что соответствует примерно 549 тысячам гривен ежемесячно.

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП заявил, что Кропива мог быть близким доверенным лицом генпрокурора Руслана Кравченко. В частности, детективы зафиксировали детали их общения и последующие действия подозреваемого.

По данным следствия, Кропива контролировал ремонт в доме генерального прокурора в Козине, общаясь с прорабом, помогал с визой в США для жены Кравченко и организовывал его день рождения в Мадриде.

Обвинение считает это доказательством неформальных дружеских отношений и особого статуса должностного лица, хотя окончательную оценку этим фактам должен дать суд.

В воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд назначил Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы аресту для Кропивы был установлен залог в размере 120 млн грн.

Елизавета Ивахненко, «Муза»

В материалах НАБУ и САП по делу «Карфаген» о «крыше» мошеннических колл-центров упоминается фигурантка под псевдонимом «Муза». По данным журналистов, за этим вымышленным именем скрывается 24-летняя жительница Одессы Елизавета Ивахненко.

Как отмечает следствие, девушка поддерживала тесные отношения с одним из главных подозреваемых — сотрудником Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой. СМИ выяснили, что её профессиональный путь также начался в сфере кибербезопасности: уже в 22 года она заняла должность заместителя декана соответствующего факультета в Одесской юридической академии.

Елизавета Ивахненко

Журналисты сообщают, что пути Ивахненко и Кропивы пересеклись ещё в мае 2025 года, когда он занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА, а она представляла местный вуз на форуме «Синергия Юга — Курс на цифровую трансформацию». Уже в конце того же июля девушка зарегистрировала индивидуального предпринимателя в сфере права.

Данные из открытых источников, социальных сетей и материалов расследования НАБУ свидетельствуют о её элитном образе жизни. На обнародованных записях «Муза» и «Канцлер» откровенно обсуждают дорогие предметы роскоши и имущество. В суде прокурор отметил, что девушка получала дорогие подарки, среди которых часы Audemars Piguet стоимостью около 60 тысяч долларов, брендовые вещи от Loro Piana и Miu Miu, элитный автомобиль Porsche, недвижимость и другие ювелирные изделия.

В то же время обвинение утверждает: после телефонного звонка главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера фигуранты срочно совещались по поводу удаления определенных постов и фотографий со страницы Ивахненко в Instagram.

Расшифровка записей НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген»

Расшифровка записей НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген»

Высший антикоррупционный суд поместил Ивахненко под стражу, установив в качестве альтернативы залог в размере 20 млн грн.

Елизавета Ивахненко в зале суда / © Центр противодействия коррупции

Сергей Куций, «Камрад»

7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении водителя Сергея Кропивы — Сергея Куцего. Суд установил для него залог в размере 3 млн грн, хотя прокурор требовал содержания под стражей или залога в размере 20 млн грн, подчеркивая, что Куций ежедневно выполнял поручения Кропивы и полностью осознавал свои действия.

«Куций знаком с кругом общения Кропивы, был в курсе его жизнедеятельности. Что касается уничтожения доказательств, то речь шла о конкретных мерах обеспечения, в частности о кибербезопасности и защите телефонов. Говорили, в частности, о дистанционной очистке телефона. Что касается воздействия на свидетелей, то речь идет о подготовке жены и матери (Куцого, — Ред.)», — рассказал прокурор.

Сергей Куций в суде / © Суспільне

По версии следствия, Куций, которого на записях НАБУ связывают с псевдонимом «Камрад», причастен к участию в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем. Правоохранители утверждают, что с октября 2025 года по сентябрь 2026 года он был участником преступной организации, которая обеспечивала работу сети мошеннических колл-центров.

По версии правоохранительных органов, он регулярно получал и передавал деньги от колл-центров, которые впоследствии выводились через индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, адвокаты Куцого опровергают доказательства его причастности к взяточничеству или «крышеванию».

Генеральный прокурор Кравченко отрицает свою причастность к преступной группировке

Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к получению или легализации средств, полученных от незаконных колл-центров. В заявлении, обнародованном 6 сентября, он подчеркнул, что не давал указаний содействовать работе таких структур и не использовал для этого свои полномочия. Также он объяснил обстоятельства ремонта дома и оформления визы для супруги, сообщил сам Кравченко.

По его словам, дом площадью 280 квадратных метров его семья выбрала ещё зимой, однако перед переездом в нём требовалось провести дополнительные работы и настроить оборудование. Именно с этим, как утверждает Кравченко, были связаны разговоры о работе мастеров, сигнализации и бытовой технике.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко

«Мы переехали в этот дом 1 мая 2026 года», — сообщил генеральный прокурор.

Он также подчеркнул, что его постоянное место жительства будет зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства. Комментируя информацию об американской визе для своей супруги, Кравченко отметил, что она самостоятельно занималась подготовкой необходимых документов и прохождением процедуры.

Во время беседы с журналистами 7 сентября генеральный прокурор заявил, что уйдет в отставку только в случае соответствующего обращения со стороны непосредственных коллег, президента Владимира Зеленского или Верховной Рады.

«Существуют законные процедуры. Я не цепляюсь за свой пост и никогда не буду цепляться. Это решение команды, президента или Верховной Рады. На данный момент у меня нет такого решения», — заявил он.

Где на самом деле была сделана фотография сейфа с наличными, связанного со спецоперацией «Карфаген»

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергли обвинения в фальсификации доказательств и подтвердили, что снимок сейфа с наличными действительно был сделан в рамках дела «Карфаген». Об этом во время заседания по избранию меры пресечения фигурантке дела Елизавете Ивахненко сообщил прокурор САП Николай Карась.

Фотография сейфа с наличными, опубликованная детективами / © НАБУ

Поводом для разъяснений стало заявление адвоката Виталия Сердюка, который утверждал, что эта фотография была взята из совершенно другого дела, связанного с земельными махинациями. В САП подчеркнули, что снимок изъятых денег является подлинным и касается именно дела «Карфагена», однако сам сейф находился не в Офисе Генерального прокурора, о чем правоохранители ранее не заявляли.

«Ни НАБУ, ни САП не сообщали, что средства были обнаружены в помещении ОГП, но эти денежные средства имеют отношение к данной спецоперации», — заявил прокурор.

Остальные подробности об изъятых средствах пока держатся в секрете, поскольку досудебное расследование продолжается.

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