На Марсе нашли органику возрастом в миллиарды лет: могла ли она сохранить следы жизни

Марсоход

Реклама

Новый анализ древних пород Марса обнаружил органические соединения углерода, которые могут помочь ученым понять, сохранились ли на планете следы прошлой жизни. В то же время сама находка не доказывает, что жизнь на Марсе существовала.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном Daily Galaxy.

Реклама

Ученые изучали данные, собранные марсоходом NASA Perseverance в кратере Езеро. Считается, что когда-то было озеро, которое питали древние реки. Такие места особенно интересуют исследователей, поскольку вода могла переносить химические соединения и способствовать их сохранению в осадочных породах.

Реклама

Почему находка важна

Органический углерод важен для поисков жизни, однако его наличие не обязательно свидетельствует о биологической активности. Подобные соединения могут образовываться и в результате естественных геологических процессов.

Поэтому ученые исследуют не только состав органических веществ, но и их расположение и структуру, чтобы лучше понять происхождение.

«Углерод – основной строительный блок жизни на Земле, и все живые организмы состоят из сложных органических макромолекул», – объяснила соавтор исследования Эшли Мерфи из Института планетологии.

По ее словам, на Земле такой углерод иногда хранится в чрезвычайно древних породах и может являться единственным органическим свидетельством существования микробной жизни в прошлом.

Реклама

«Поскольку ранний Марс, возможно, больше походил на Землю, мы можем ожидать выявления макромолекулярного углерода и в древних марсианских породах», — отметила Мерфи.

Что учёные хотят выяснить

Исследователи надеются, что анализ органических соединений поможет установить, существовали ли на Марсе необходимые химические компоненты и условия для поддержания жизни.

Особую ценность имеют древние породы, которые могли сохранить информацию о периоде, когда Марс был более теплым и влажным. В отличие от Земли, значительные участки его поверхности остались относительно неизменными, поэтому могут содержать более древнюю геологическую историю.

В то же время, ученые отмечают: органические соединения — это лишь потенциальная подсказка. Чтобы говорить о следах жизни, необходимо узнать их происхождение и исключить небиологические объяснения.

Реклама

Напомним, ранее на Марсе в регионе Кидония исследователь заметил возможную «береговую линию» у загадочных образований.

Новости партнеров

Новости партнеров