На Марсі знайшли органіку віком мільярди років: чи могла вона зберегти сліди життя

Марсохід

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Новий аналіз давніх порід Марса виявив органічні сполуки вуглецю, які можуть допомогти вченим зрозуміти, чи збереглися на планеті сліди минулого життя. Водночас сама знахідка не доводить, що життя на Марсі існувало.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Daily Galaxy.

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Науковці вивчали дані, зібрані марсоходом NASA Perseverance у кратері Єзеро. Вважається, що колись там було озеро, яке живили давні річки. Такі місця особливо цікавлять дослідників, оскільки вода могла переносити хімічні сполуки та сприяти їхньому збереженню в осадових породах.

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Чому знахідка важлива

Органічний вуглець є важливим для пошуків життя, однак його наявність не обов’язково свідчить про біологічну активність. Подібні сполуки можуть утворюватися і внаслідок природних геологічних процесів.

Тому вчені досліджують не лише склад органічних речовин, а й їхнє розташування та структуру, щоб краще зрозуміти походження.

«Вуглець — основний будівельний блок життя на Землі, і всі живі організми складаються зі складних органічних макромолекул», — пояснила співавторка дослідження Ешлі Мерфі з Інституту планетології.

За її словами, на Землі такий вуглець іноді зберігається в надзвичайно давніх породах і може бути єдиним органічним свідченням існування мікробного життя в минулому.

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«Оскільки ранній Марс, можливо, був більше схожий на Землю, ми можемо очікувати виявлення макромолекулярного вуглецю і в давніх марсіанських породах», — зазначила Мерфі.

Що вчені хочуть з’ясувати

Дослідники сподіваються, що аналіз органічних сполук допоможе встановити, чи існували на Марсі необхідні хімічні компоненти та умови для підтримання життя.

Особливу цінність мають давні породи, які могли зберегти інформацію про період, коли Марс був теплішим і вологішим. На відміну від Землі, значні ділянки його поверхні залишилися відносно незмінними, тому можуть містити давнішу геологічну історію.

Водночас науковці наголошують: органічні сполуки — це лише потенційна підказка. Щоб говорити про сліди життя, необхідно з’ясувати їхнє походження та виключити небіологічні пояснення.

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Нагадаємо, раніше на Марсі в регіоні Кідонія дослідник помітив можливу «берегову лінію» біля загадкових утворень.

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