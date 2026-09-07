Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів зустріч із генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генпрокурора.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на поінформованих співрозмовників у політичних колах.

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За інформацією джерел видання, за підсумками зустрічі має бути ухвалене рішення щодо того, чи залишиться Кравченко на посаді генерального прокурора.

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Зустріч відбулася на тлі розслідування НАБУ та САП у межах спецоперації «Карфаген», під час якої правоохоронці заявили про викриття злочинної організації.

Кравченко не планує сам подавати у відставку

Раніше 7 вересня Руслан Кравченко заявив журналістам, що не збирається подавати заяву про звільнення за власним бажанням через скандал довкола розслідування «Карфаген».

Водночас він зазначив, що готовий залишити посаду, якщо відповідне рішення ініціює президент або його ухвалить Верховна Рада.

Що відомо про справу «Карфаген»

4 вересня стало відомо про слідчі дії НАБУ та САП щодо представників Офісу генерального прокурора. Зокрема, повідомлялося про обшуки у Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Спочатку в Офісі генпрокурора заперечували проведення обшуків у Кравченка. Вже 5 вересня відомство підтвердило, що детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, якими користувався генеральний прокурор.

Того ж дня НАБУ й САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди від шахрайських колцентрів та легалізації майна.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступникові начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергію Кропиві у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн.

7 вересня суд також взяв під варту 24-річну Єлизавету Івахненко, підозрювану у справі «Карфаген», із можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн.

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Окремо суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави 3 млн грн для Сергія Куцого — водія співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

Наразі остаточного публічного рішення про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора немає. За даними джерел «Української правди», це питання має бути вирішене після зустрічі президента з генпрокурором і Давидом Арахамією.

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