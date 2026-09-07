Київщина / Фото: голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко

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У Бориспільському районі Київської області зафіксували наслідки ворожої атаки РФ. Пошкоджень зазнали складське приміщення та одне з підприємств.

Про це повідомив голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко.

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«У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство. На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — написав він.

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Фото: голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко

Мешканців закликають не поширювати фото й відео з місць уражень, а також не публікувати їхню точну локацію. Такі дані можуть становити небезпеку для людей і допомогти ворогові.

Фото: голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко

Наразі загроза залишається. Під час оголошення повітряної тривоги необхідно не ігнорувати сигнали та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

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