Путін цинічно заявив що Росія не била по Києву 5 вересня, а біля столиці гинули люди

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін цинічно заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з нуля годин сьогоднішньої доби.

Слова Путіна цитує пропагандистський ресурс ТАСС.

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Очільник Кремля повідомив, що прохання про припинення ударів по Києву надійшло офіційними каналами.

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Путін також сказав, що українська сторона значно зменшила кількість атак.

«Росія зробить усе, що від неї залежить, для забезпечення безпеки переговорів та посередників у особі Віткоффа й Кушнера», — заявив кремлівський диктатор.

Водночас унаслідок російської атаки на Київську область 5 вересня у Бучанському районі загинули двоє людей. Ворожі удари також спричинили пошкодження житлових будинків, складських приміщень та залізничної інфраструктури.

Крім того, після опівночі 5 вересня Рвнаслідок ворожої атаки загорілася дев’ятиповерхівка у Борисполі.

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У Києві від початку доби також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відбудеться у неділю, 6 вересня. Буданов припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців.

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