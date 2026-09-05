Україна вже має перший зразок: експерт розповів про розробку реактивного дрона-перехоплювача

Реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium / © Міністерство оборони

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Українські розробники зосередили значні зусилля на створенні нових зразків озброєння, які зможуть успішно протидіяти широкому спектру повітряних загроз. Велика кількість українських компаній та команд уже працює над модернізацією існуючих апаратів і конструюванням перехоплювачів на базі реактивних двигунів.

Про це заявив оглядач «Мілітарного» Вадим Кушніков в ефірі «Київ24».

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Масштабування виробництва: терміни та перспективи

Для повноцінного розгортання та масштабування виробництва таких інноваційних засобів ураження розробникам може знадобитися від шести до дев’яти місяців. Цей часовий проміжок критично необхідний інженерам для того, щоб вибудувати правильну конфігурацію та налагодити всі технологічні лінії.

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«Враховуючи те, що вже є набутий досвід масштабування подібних виробництв, ми можемо очікувати, що цей час буде скорочено», — наголосив експерт під час телеефіру. Завдяки попереднім успішним проєктам українські розробники здатні значно пришвидшити запуск серійного випуску нових апаратів.

Перший зразок такого реактивного дрона вже прийнятий на озброєння та цілком готовий до виконання серйозних бойових завдань. Очікується, що невдовзі подібні перехоплювачі стануть масовим явищем на фронті й суттєво посилять вітчизняну протиповітряну оборону.

Технічні характеристики: швидкість та цілі

Головним завданням новітніх безпілотників є гарантоване перехоплення та знищення попередніх і нових модифікацій російських «Шахедів». Завдяки своїм льотним та технічним характеристикам реактивні дрони-перехоплювачі здатні повністю перекривати всю лінійку подібних повітряних загроз.

«На сьогоднішній момент середня швидкість варіюється в діапазоні від 300 до 700 кілометрів на годину», — пояснив Вадим Кушніков.

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Саме цей швидкісний коридор вітчизняні виробники повинні надійно закривати своїми розробками, щоб унеможливити прорив ворожих дронів до українських міст.

Характеристики Alexa Spatium: можливості нового перехоплювача

Новий український реактивний безпілотник Alexa Spatium спеціально розроблений інженерами для ефективного знищення швидкісних ворожих дронів-камікадзе та розвідувальних апаратів. Міноборони же повдомило про успішні випробування та прийняття цього комплексу до арсеналу Сил оборони.

Цей апарат оснащений потужним турбореактивним двигуном і здатен працювати на різних висотах, використовуючи телевізійні та інфрачервоні пошукові системи. Залежно від типу виявленої повітряної цілі, вітчизняний перехоплювач може нести уламково-фугасні, кумулятивні або термобаричні бойові частини.

Весь мобільний комплекс зручно поміщається у звичайний пікап, а підготовка до дистанційного запуску з компактної катапульти займає лише кілька хвилин. Окремою надзвичайно важливою перевагою цієї зброї є можливість багаторазового використання, адже в разі скасування місії дрон безпечно повертається на місце старту.

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