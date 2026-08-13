Схожі на крилаті ракети: чому більшість дронів РФ тепер неможливо збити звичайними засобами

Понад дві третини російьких дронів, які атакують Україну, є реактивними

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Росія стрімко нарощує використання безпілотників із реактивними двигунами під час регулярних атак на українські міста. У деяких випадках частка таких швидкісних повітряних цілей вже сягає двох третин від загальної кількості запущених дронів-камікадзе.

Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для Business Insider.

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Еволюція «Шахедів» та зростання швидкості

За словами Ігната, українським захисникам доводиться все частіше стикатися зі складними швидкісними загрозами. Наразі це найбільша публічно озвучена кількість модернізованих російських дронів, які використовуються для ударів по Україні.

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«Реактивні безпілотники становлять до двох третин усіх дронів, що використовуються під час деяких російських атак», — розповів виданню Юрій Ігнат.

Ще на початку літа військове командування попереджало, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%. Проте нові дані свідчать, що окупанти перевершили ці плани та значно наростили масштаби виробництва.

Якщо класичні гвинтові «Шахеди» (російська назва «Герань-2») летять зі швидкістю близько 185 км/год, то нові реактивні модифікації демонструють зовсім інші показники. Версія «Герань-3» здатна розганятися понад 320 км/год, «Герань-4» — до 500 км/год, а найновіша модель «Герань-5» досягає вже 600 км/год, втративши звичну трикутну форму крила і ставши схожою на крилату ракету.

Причини зміни тактики окупантів

Перехід ворога на дорожчі та швидші безпілотники є вимушеним кроком. Як пояснив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв, Україна навчилася перехоплювати понад 90% російських крилатих ракет та звичайних «Шахедів», тому Росія змушена покладатися на більш складні загрози — балістику та реактивні дрони.

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За даними Головного управління розвідки, окупанти почали адаптувати свої апарати, щоб зробити їх маневреними та невразливими для дешевих українських безпілотників-перехоплювачів. Для їхнього запуску на російських авіабазах активно розбудовують спеціальну інфраструктуру з довгими рейками для розгону.

Наслідки застосування такої зброї залишаються вкрай трагічними, адже ці дрони можуть нести вибухівку на сотні кілометрів. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавно російський реактивний дрон вдарив по пасажирському потягу на півдні Одещини, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.

Дрони-перехоплювачі та українська відповідь

Щоб ефективно протистояти новим загрозам, український оборонно-промисловий комплекс розробляє власні високотехнологічні рішення. Вітчизняні компанії створюють новий клас надшвидких дронів-перехоплювачів, які здатні наздоганяти реактивні цілі високо в небі.

Яскравим прикладом є інноваційна розробка від української компанії Skyfall — перехоплювач P1-Sun JetKiller. Лише до кінця липня цей апарат успішно збив понад десяток ворожих реактивних дронів, і вже цього місяця розробники планують запустити його масове виробництво.

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Крім того, для знищення швидкісних цілей Сили оборони продовжують використовувати системи радіоелектронної боротьби, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні комплекси. Водночас стрімке зростання кількості реактивних апаратів та балістики залишається серйозним викликом на тлі виснаження запасів західних ракет-перехоплювачів.

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