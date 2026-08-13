Путіну можуть висунути умови щодо війни: з чим Віткофф і Кушнер їдуть до Росії

Путін, Віткофф, Джаред / © Associated Press

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Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер готують поїздку до Росії, аби висунути Кремлю умови щодо припинення війни проти України. Від результатів цих перемовин залежить подальша політика Вашингтона стосовно Москви.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів член Республіканської партії США Борис Пінкус.

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Навіщо Віткофф і Кушнер їдуть до Москви

За словами Пінкуса, спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер хочуть передати Кремлю ультиматум Трампа. Попри події на Близькому Сході, американський президент прагне зупинити війну, заморозивши лінію фронту. Якщо ж Росія відмовиться, це матиме для неї серйозні наслідки.

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«Трамп хоче закінчити війну. Разом з Зеленським вони домовились, що війна має закінчитись із замороження лінії фронту. Оце сьогодні й треба: не стріляє ні Україна, ні Путін. Для цього вони їдуть у Москву», — наголосив він.

Також додав, що паралельно віцепрезидент США Джей Ді Венс закликає Україну припинити удари по території РФ та нафтових танкерах, щоб не піднімати світові ціни на пальне та не шкодити експорту казахської нафти. Утім, Пінкус запевнив, що це не завадить партнерству.

За його словами, країни готують обмін: Україна сподівається отримати ліцензії на виробництво ракет ППО, а США зацікавлені в наших системах боротьби з дронами.

Як підсумки візиту до РФ визначать стосунки Трампа з Путіним

Член Республіканської партії зазначив, що переговорні канали між оточенням Трампа та Кремлем залишаються відкритими, однак вирішальне значення матимуть підсумки майбутньої поїздки.

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«Але, крім того, він намагається, і він іде за словами та вказівками Трампа, щоб Путін пішов назустріч і припинив стріляти по Україні. Можливо, це стане відомо після повернення Віткоффа з Москви. Загалом оточення Трампа спілкується з Путіним. Ці канали існують, але важливо інше: з чим Віткофф повернеться з Москви. Це буде остання крапка в стосунках Трампа з Путіним, думаю я», — підсумував Пінкус.

Війна в Україні — останні новини

Раніше газета Financial Times писала, що Віткофф і Кушнер можуть уперше приїхати до Києва після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Білий дім офіційно майбутній візит поки не підтверджував.

Раніше ми писали, що Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть до України у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності.

До слова, сенатор-демократ Марк Келлі закликав президента США Дональда Трампа відсторонити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера від переговорного процесу з Іраном. Він заявив, що ті не здатні допомогти Вашингтону врегулювати конфлікт.

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