Росія та Європа таємно обговорювали завершення війни в Україні — інсайд Bloomberg

Переговори

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Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця зустрілися у Відні, щоб обговорити можливі умови майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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За їхніми даними, у зустрічі брали участь колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П’єр Вімон. Ім’я колишнього представника Кремля джерела не розкрили.

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Німецьке Міністерство закордонних справ заявило, що не має інформації про ці контакти та не координувало їх. Уряди Великої Британії та Франції також не підтвердили офіційної участі у переговорах. Кремль ситуацію не коментував.

Подібні зустрічі належать до так званої дипломатії другого рівня. Їх проводять колишні чиновники та експерти без офіційного мандата, щоб обговорити можливі варіанти розв’язання міжнародних конфліктів. Висловлені під час таких контактів ідеї згодом можуть передати чинним урядам.

Організатором зустрічі став швейцарський Центр гуманітарного діалогу HD. Едерер і Вімон входять до ради директорів цієї організації. У центрі заявили, що готові підтримувати ініціативи, спрямовані на припинення конфліктів, однак часто не розголошують подробиць таких контактів.

За інформацією Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина разом з Україною шукають можливість встановити прямий канал зв’язку з Кремлем. Водночас невідомо, чи була зустріч у Відні погоджена урядами цих країн.

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Переговори між Україною та Росією за посередництва США залишаються у глухому куті. Володимир Путін продовжує висувати територіальні вимоги, які Київ відкидає, та раніше відмовився від запропонованої Володимиром Зеленським особистої зустрічі.

Переговори про закінчення війни: останні новини

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомляв, що в липні у Баку також відбулася зустріч колишніх німецьких і російських посадовців, які обговорювали можливі шляхи завершення війни.

Нагадаємо, Кремль відмовився від переговорів про закінчення війни без виконання своїх ультимативних вимог. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви незмінна і вимагає повного виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмови України від НАТО.

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Зеленський пропонує Росії запровадити перемир’я в повітрі та енергетичній сфері, а також «заморозити» війну по лінії фронту як основу для переговорів. Київ готовий обговорювати найскладніші питання під час особистої зустрічі Зеленського з Путіним.

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