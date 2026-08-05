Російський музикант уперше за 15 років приїхав до Києва й потрапив під нічну атаку РФ

Максим Покровський / © instagram.com/max_pokrovskiy

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Лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський уперше за понад 15 років приїхав до Києва.

Артист, який після початку повномасштабної війни неодноразово публічно засуджував російську агресію та критикував співвітчизників, що підтримують режим Кремля, прибув до української столиці разом зі своїм колективом.

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Втім, знайомство з воєнною реальністю України виявилося не дуже простим. Уже в першу ніч перебування в Києві Покровський разом із командою опинився під час масованої атаки РФ. Музикант в Instagram показав, як під час вибухів стежив за повідомленнями про ворожі цілі й наслідки влучань і разом з іншими спускався в укриття.

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Максим Покровський з колегою / © instagram.com/max_pokrovskiy

Допис Максима Покровського / © instagram.com/max_pokrovskiy

Наступного ранку співак записав емоційне звернення, у якому поділився враженнями від пережитої ночі та вкотре нагадав про злочини російської армії проти мирного населення України. Зокрема, розповів про загоряння 20-поверхового будинку в Оболонському районі.

«Це мій перший ранок у Києві. Перший за 15 років чи, може, й більше. Вчора, відповідно, була перша ніч, яка не була доброю. Була дуже серйозна атака ракетами, дронами й касетними снарядами. В дім й**нули, с*к*!» — емоційно сказав Покровський.

Максим Покровський на тлі Києва / © instagram.com/max_pokrovskiy

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Максим Покровський відкрито засудив вторгнення Росії та став на бік України. Музикант також заявляв про «катастрофічну зневагу» російських артистів, які підтримали політику Кремля. І до того ж наголошував, що робитиме все можливе, аби ця війна «назавжди залишилася плямою сорому на репутації Росії».

До слова, у ніч проти 5 серпня Росія вбила щонайменше 17 українців й поранила понад 40 осіб. До того ж спричинила масові руйнування цивільної інфраструктури — окупанти цілили по житлових будинках, логістиці та українських підприємствах.

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