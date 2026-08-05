У Росії підірвали авто керівника виробництва дронів: в якому стані директор заводу

У Росії вибухнув автомобіль директора заводу дронів / © російські ЗМІ

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У Росії внаслідок вибуху автомобіля тяжко постраждав генеральний директор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук, підприємство якого виробляє ударні FPV-дрони «Упир».

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на оперативні служби.

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У Росії вибухнув автомобіль директора заводу дронів. / © російські ЗМІ

За їхніми даними, Ткачук дістав тяжкі поранення. Наразі він перебуває в реанімації у важкому стані.

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Обставини та причини вибуху поки не повідомляють. Також немає офіційної інформації про можливих причетних до інциденту.

Ткачук керує виробництвом FPV-дронів «Упир», які російські війська активно використовують у війні проти України. Ці безпілотники застосовують для ударів по бронетехніці, укріпленнях і живій силі.

Нагадаємо, раніше у центрі Москви в ресторані Balzi Rossi стався вибух, імовірною ціллю якого міг бути російський генерал-полковник Олександр Чайко, який святкував там 55-річчя. На закритому заході були присутні й інші високі офіцери та депутати.

Чайко перебуває під санкціями ЄС за пряму відповідальність за масові вбивства цивільних у Бучі на початку повномасштабної війни. Російська влада назвала подію терактом і розпочала розслідування.

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За даними моніторингових пабліків та ЗМІ, внаслідок вибуху у ресторані Balzi Rossi постраждали 25-річна донька Чайка та загинув її 27-річний чоловік.

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