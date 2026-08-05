Олена Світлицька після обстрілу Києва зізналася, що не витримує, і заговорила про еміграцію

Олена Світлицька

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Українська акторка Олена Світлицька після чергової масованої атаки РФ на Київ відверто зізналася, що вперше за весь час повномасштабної війни задумалася про виїзд з України разом із дітьми.

Зірка поділилася болісними переживаннями в Instagram. За словами акторки, нічні обстріли змусили її по-новому подивитися на питання безпеки своєї родини. Вона не приховує, що останні події стали для неї серйозним емоційним випробуванням. Найбільше її хвилює не власне життя, а доля дітей. Саме це й підштовхнуло артистку до думок, яких раніше вона навіть не припускала.

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«Сьогодні вперше за всю війну я відчула гостре бажання захистити своїх дітей і покинути країну. Ніколи не думала, що скажу це вголос. Я так люблю свою рідну землю. Так люблю свою родину. Людей. Але це таке безпомічне відчуття відчаю, народжене пролітаючими ракетами над моїм дахом. „Вночі РФ запустила по Україні 24 балістичні ракети, 4 ракети Циркон та 143 БЛА. Не було збито жодної балістики“», — написала Світлицька.

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Допис Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Акторка зізналася, що дедалі частіше ловить себе на тривожних роздумах під час повітряних тривог. Вона думає про те, чи вистачить часу сховати дітей у разі раптового удару, і чи справді робить правильний вибір, залишаючись жити в Україні. Ці запитання, за її словами, останнім часом не дають їй спокою.

«Чи хороша я мама, що обираю жити в цій країні попри все? Не уявляю нас в іншому місці. А раптом там серце буде битися ще частіше, ніж тут? Є ті, хто вже перевірив? Як вам?» — запиталася акторка.

Публікація викликала активне обговорення серед підписників, які підтримали артистку та подякували їй за відвертість.

«Вам тяжко, а як дітям? У світі багато місць, точно знайдете своє. Можна виїхати в іншу частину України, і, можливо, буде легше»

«В мене теж саме з серцем. я не знаю що вже з цим робити.

І що робити з малим.»

«Немає нічого ганебного у бажанні спокійно жити та захистити своїх дітей. Абсолютно не засуджую нікого, хто виїжджає за кордон, адже життя вдома стає дедалі нестерпнішим, на жаль»

«Безпека дітей найважливіше для матері, тому якщо Ви і справді приймете рішення виїхати з України, Вас ніхто не засудить. Ви мати в першу чергу»

Зазначимо, у ніч проти 5 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку по Київщині. Внаслідок ударів загинули 14 людей, ще 27 дістали поранення. Рятувальники й досі ліквідовують наслідки обстрілів і працюють на місцях руйнувань.

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Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька відверто висловилася про стосунки з Тарасом Цимбалюком та пояснила, чому тримає роман у таємниці.

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