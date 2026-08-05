Їх майже неможливо впізнати: якими були Могилевська, Вакарчук, Сумська та інші зірки у дитинстві

Наталія Могилевська, Святослав Вакарчук, Ольга Сумська

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Архівні фото українських зірок у дитинстві часто дивують шанувальників, адже багатьох знаменитостей на них майже неможливо впізнати.

Ще задовго до слави вони були звичайними дітьми зі своїми мріями, першими талантами та непростими життєвими історіями. Редакція сайту ТСН.ua зібрала архівні світлини українських знаменитостей, які показують, якими вони були задовго до популярності та великої сцени.

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Наталія Могилевська

Зірка народилася в Києві та змалку тягнулася до творчості. Втім, сама артистка неодноразово зізнавалася, що вчителі довго не помічали її здібностей: у музичній школі вона вісім років співала лише в хорі й не отримала жодного сольного виступу. Попри це майбутня зірка не відмовилася від своєї мрії й згодом довела, що справжній талант усе ж неможливо приховати.

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Наталія Могилевська в дитинстві зі своїми батьками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська в дитинстві / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Надя Дорофєєва

Співачка народилася в Сімферополі та вже з дитинства активно брала участь у вокальних і танцювальних конкурсах. У 15 років вона спробувала свої сили в проєктах «Караоке на майдані» та «Шанс», після чого її кар’єра почала стрімко розвиватися. Співачка також згадувала, що ще підлітком заробляла перші гроші виступами на концертах.

Надя Дорофєєва в дитинстві / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в дитинстві / © прес-служба каналу "1+1"

Тіна Кароль

Артистка народилася в селищі Оротукан Магаданської області, а коли їй було шість років, родина повернулася з РФ до України. Майбутня співачка навчалася в Івано-Франківську, співала в шкільному ансамблі, брала участь у концертах і водночас навчалася в музичній школі по класу фортепіано. Саме тоді й почав формуватися її творчий шлях.

Тіна Кароль в дитинстві / © Прес-служба Тіни Кароль

Тіна Кароль в дитинстві / © Прес-служба Тіни Кароль

Святослав Вакарчук

Музикант народився в Мукачеві, а виріс у Львові. Лідер «Океану Ельзи» неодноразово розповідав, що любов до музики йому прищепили батьки та бабуся, які співали з ним українські народні пісні. Саме ці дитячі спогади, за словами музиканта, значною мірою визначили його майбутнє.

Святослав Вакарчук у дитинстві / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук з мамою в дитинстві / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Ірина Білик

Ірина Білик росла в Києві в родині інженерів, але вже з раннього дитинства захопилася музикою. У шість років вона стала солісткою ансамблю «Сонечко», а першу авторську пісню написала ще в десятирічному віці. Попри скептичне ставлення батьків до творчої професії й заробітків там, майбутня артистка наполегливо йшла до своєї мрії.

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Ірина Білик у дитинстві з батьками / © Viva

Ірина Білик у дитинстві / © Viva

Ірина Білик у дитинстві / © Viva

Леся Нікітюк

Ведуча та акторка народилася в Хмельницькому в родині простих робітників. Телеведуча пригадувала, що сім’я жила скромно, а в дитинстві вона навіть намагалася самостійно заробити гроші на омріяну ляльку Барбі, продаючи овочі та фрукти на ринку. Саме тоді, за її словами, вона вирішила, що в майбутньому всього досягне власною працею.

Леся Нікітюк у дитинстві / © instagram.com/lesia_nikituk

Андрій Данилко

Дитинство Андрія Данилка було непростим. Після ранньої смерті батька мамі довелося самотужки утримувати сім’ю, однак хлопець не полишав творчість: займався в театральній студії, виступав у КВК і брав участь у шкільній самодіяльності. Саме під час навчання в училищі вперше з’явився образ Вєрки Сердючки, який згодом зробив його всесвітньо відомим.

Андрій Данилко у дитинстві / © instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко у дитинстві / © instagram.com/v_serduchka

Ольга Сумська

Акторка зростала в театральній родині й майже все дитинство провела за лаштунками. Її батьки працювали в театрі, тож маленька Ольга часто бувала на репетиціях і виставах. На архівних світлинах акторку важко впізнати: у дитинстві вона носила коротку зачіску та окуляри.

Ольга Сумська у дитинстві з мамою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська у дитинстві / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська у дитинстві

Алан Бадоєв

Режисер народився в Беслані, Північна Осетія. Втім згодом родина переїхала до Горлівки. Алан із теплом згадує дитинство, проведене в атмосфері любові та підтримки батьків, хоча визнає, що сім’я переживала й непрості часи. Цікаво, що в юності він мріяв стати юристом, відвідував судові засідання та навіть брав інтерв’ю у в’язнів, але зрештою обрав кінематограф. І не помилився, адже здобув неабияку славу.

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Алан Бадоєв у дитинстві з мамою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв у дитинстві / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв у юності / © instagram.com/alanbadoev

Оля Полякова

Співачка народилася у Вінниці та з ранніх років займалася музикою. Уже в 14 років майбутня співачка почала заробляти співом у церкві та ресторанах, а отримані гонорари були значно вищими за тодішню зарплату її матері. Саме дитячі захоплення музикою стали початком великої кар’єри артистки.

Оля Полякова у дитинстві / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у дитинстві / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у дитинстві / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про найскандальніші розлучення українських зірок — пропонуємо дізнатися, хто знаходив коханців, коїв домашнє насильство та розпочинав судові війни.

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