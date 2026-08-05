- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 5 серпня: скільки балів буде
Під час слабких магнітих бур деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.
У середу, 5 липня, активність Сонця трохи послабшає. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня — це К-індекс 1,7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, можливі затяжні наслідки нещодавнього проходження викиду корональної маси можуть призвести до коротких активних інтервалів за кілька днів. Наразі геомагнітні умови спокійні.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.