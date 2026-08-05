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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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42
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Магнітна буря 5 серпня: скільки балів буде

Під час слабких магнітих бур деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У середу, 5 липня, активність Сонця трохи послабшає. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня — це К-індекс 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, можливі затяжні наслідки нещодавнього проходження викиду корональної маси можуть призвести до коротких активних інтервалів за кілька днів. Наразі геомагнітні умови спокійні.

Магнітна буря 5 серпня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 5 серпня. Фото: Мeteoagent

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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