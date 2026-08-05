Чи знімуть з ТЦК балаклави на вулицях: мобілізацію пропонують суттєво змінити

В Україні хочуть заборонити працівникам ТЦК носити балаклави під час оповіщення / © ТСН

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В Україні триває мобілізація і днями низка народних депутатів зареєстрували законопроєкт №15459, який має на меті внести вагомі корективи до цього процесу, який проводиться ТЦК.

У документі йдеться зокрема про те, що пропонується на законодавчому рівні представникам ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів заборонити приховувати свою зовнішність та закривати обличчя шляхом носіння одягу, який не дає можливості встановити особу. Тобто йдеться про заборону носіння балаклав під час виконання службових обов’язків.

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Крім того, цей законопроєкт чітко зобов’язує представників ТЦК здійснювати відеофіксацію своєї роботи під час оповіщення громадян. Відеореєстратором, згідно законопроєкту, повинен бути обладнаний і службовий транспорт ТЦК — відеокамера має здійснювати запис під час перебування там військовозобов’язаних.

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Одна з ініціаторок законопроєкту, народна депутатка Ірина Фріз, у коментарі для ТСН.ua повідомила наступне: «Разом з колегами зареєстрували законопроєкт щодо чіткішого правового регулювання діяльності ТЦК та СП і збільшення прозорості їхньої роботи».

За її словами, ця ініціатива у разі ухвалення парламентом забезпечить обов’язкову фіксацію всього процесу комунікації між військовими ТЦК та військовозобов’язаними.

Мобілізація в Україні — що передбачає нова ніціатива нардепів:

Використання бодікамер працівниками ТЦК та СП в обов’язковому порядку та повна відеофіксація перевірки документів

Забезпечення належного оснащення транспорту ТЦК та СП засобами відеофіксації та здійснення відеозапису процедур доставлення військовозобовʼязаних



Чітка заборона застосування фізичної сили представниками ТЦК та СП і приховування ними свого обличчя



Всі записи бодікамер мають зберігатися в обов’язковому порядку



Заборона роботи груп оповіщення без наявності справних приладів відеозапису та спеціальних пристроїв для перевірки військово-облікових документів у електронному вигляді. Резюмуючи, парламентарка зазначає: «Ігнорувати наявність соціальної напруги щодо мобілізації, корупції в цій системі та порушення прав людини неприпустимо. Це призводить до ще більшої кількості конфліктів та впливає на обороноздатність держави. Без реформи ТЦК та СП ми ризикуємо втратити державу, тому і більшість у парламенті, і президент мають підтримати наш законопроєкт та забезпечити його розгляд у найкоротші строки».

Крім того, у коментарі для ТСН.ua Ірина Фріз зазначила, що партія «Європейська Солідареість» буде вносити цей законопроєкт, але чи підтримає його більшість у парламенті — це залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що насправді відбувається з правилами мобілізації. У ЦПД заперечили інформацію від Донецького ТЦК, що 8 категорій українців залишилися без відстрочки. Відповідний допис у Facebook пробув два дні, але після розголосу у Мережі зник.

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