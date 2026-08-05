М’ясо / фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

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Багато хто вважає крафтові м’ясні крамниці занадто дорогими, однак саме там можна знайти доступні альтернативи популярним вирізкам.

Про це пише видання Bon Appétit.

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На відміну від супермаркетів, спеціалізовані магазини зазвичай закуповують тварин цілими. Це змушує м’ясників шукати застосування кожній частині туші та пропонувати покупцям менш відомі, але надзвичайно смачні відруби за привабливою ціною.

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Фахівці зазначають, що шматки м’яса з активних м’язів, як-от з плеча чи гомілки, є жорсткішими за структурними властивостями, проте саме вони мають найбагатший і найвиразніший смак. Головний секрет їхнього приготування полягає в тривалому повільному тушкуванні або правильному обсмажуванні.

Бюджетна яловичина: насичений смак за помірні гроші

Оптимальним та дуже вигідним вибором для запікання чи тушкування є яловича грудинка, адже невеликого шматка вагою близько 700 грамів вистачить, щоб нагодувати сім’ю з чотирьох осіб.

Для прихильників стейків чудово підійдуть м’язи черевної частини туші, віді як «плоский м’яз» або «фланк». Це надзвичайно соковиті відруби, які важливо не пересмажувати (ідеально до стану Medium) та нарізати строго проти волокон, аби м’ясо зберегло ніжність.

Якщо ж ви шукаєте дешевшу альтернативу ребрам чи телятині для оссобуко (традиційної страви італійської кухні), варто звернути увагу на яловичу гомілку та ніжку. Відкрита кістка з кістковим мозком під час довгого варіння дарує особливу густоту й насиченість бульйонам та соусам.

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У свою чергу, відруби з верхньої частини туші, на кшталт лопатки, ідеально підходять для гуляшу і тушкованих страв, а за ніжністю та смаком у стейках цілком здатні замінити дорогий рібай чи вирізку.

Свинина, як смачна та соковита альтернатива реберцям

Дешевші за класичні реберні відбивні шматки зі свинячої вирізки анітрохи не поступаються їм за якістю. Завдяки жиру та сполучній тканині це м’ясо стає дуже ніжним під час обсмажування з подальшим доведенням у духовці.

Свинячий ойшйок, який є продовженням вирізки, має чудовий жировий прошарок і однаково добре розкривається як при повільному маринуванні для гриля, так і при довгому тушкуванні або підсмажуванні на сковороді.

Найпростішим та найшвидшим у приготуванні є свинячий стейк з лопатки. Його достатньо приправити, обсмажити по кілька хвилин з кожного боку й тонко нарізати, що робить його ідеальною основою для домашніх тако чи швидкої вечері.

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Баранина — вишуканість без переплат

Відмінною заміною дорогим каре та смаженим реберцям є відбивна з баранини. Вона виходить дуже ніжною після приготування і коштує майже вдвічі дешевше за класичні варіанти. Найкраще для цих страв підходять — лопатка, стегно або вирізка молодого ягняти.

Справжньою знахідкою для любителів тушкованих страв і насиченого рагу є бараняча гомілка та шийка. Велика кількість колагену та кісткового мозку під час тривалого готування робить це м’ясо неймовірно м’яким і соковитим.

Якщо ж необхідно приготувати вечерю на 3–4 осіб і у вас немає потреби купувати цілу баранячу ногу, ідеальним вибором стане верхня частина задньої ніжки вагою до 700 грамів, яку можна швидко запекти або приготувати на грилі.

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