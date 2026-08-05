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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3357
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 5 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Україні

Наслідки удару по Україні / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 серпня 2026 року:

  • Росія вночі атакувала Київ балістикою: у столиці лунали вибухи Читати далі –>

  • У Києві після ракетної атаки горять житловий будинок і склади: що відомо Читати далі –>

  • У Тульській області після атаки спалахнув склад Wildberries Читати далі –>

  • На Київщині через атаку РФ загинула людина, 21 постраждалий — КОВА Читати далі –>

  • Нічна атака на Київ: загинула жінка, є поранені Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
3357
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