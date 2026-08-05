Нічна атака на Київ: загинула жінка, є поранені

Ворог атакував Київ та область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Унаслідок нічної російської атаки на Київ та область є загибла постраждалі.

Про це повідомили у КМВА та начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У КМВА повідомили про одну загиблу жінку та ще 5 постраждалих внаслідок обстрілу Києва.

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Один із поранених перебуває у тяжкому стані.

У Голосіївському районі, де стався витік аміаку, внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини.

Зазначається, що наразі витік локалізовано силами рятувальників. Загрози для населення немає.

Тимур Ткаченко повідомив, що в Київській області також є постраждалі. Їхню кількість наразі уточнюють.

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За його словами, наслідки російського обстрілу зафіксовано у Бучанському, Броварському та Фастівському районах.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено складські будівлі та виробничі приміщення.

У Бучанському та Фастівському районах також зафіксовано пошкодження складських приміщень.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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