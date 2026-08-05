Росію можуть змусити закінчити війну: генерал назвав головну причину

Диктатор Путін / © Associated Press

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Україна у 2026 році отримала більше можливостей для ураження російських цілей на середній та дальній відстані, а російська армія не має перспектив досягти військового перелому на фронті.

Про це в етері Еспресо заявив генерал-майор у запасі Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України у 2022–2023 роках та начальник Воєнно-дипломатичної академії ім. Євгенія Березняка у 2014–2015 роках.

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За словами Гаврилова, нинішній рік створив значно більше передумов для завершення війни, ніж попередні. Водночас головною перепоною залишається позиція диктатора Путіна, який не демонструє готовності відмовитися від власного бачення завершення війни.

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Генерал зазначив, що цього року змінилося одразу кілька важливих чинників, які можуть поступово змусити Росію шукати вихід із конфлікту. Одним із них стало посилення українських можливостей завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ.

«У 2026 році ми нарешті отримали в необхідній кількості спроможності вражати ворога на середній та дальній відстані. І це одразу почало відчувати російське населення, російська еліта, російська логістика та інші проєкти, які щодня отримують удари», — пояснив генерал.

Також він звернув увагу на ситуацію безпосередньо на лінії фронту. За його словами, російські війська більше не мають реальних перспектив досягти військового успіху.

«Лінія фронту зараз абсолютно виходить у варіант без будь-якого руху для російської сторони в найближчій перспективі. Тобто військового рішення в цьому конфлікті не буде. Це поступово доходить на всіх щаблях до російського керівництва», — сказав Гаврилов.

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На його переконання, саме сукупність цих факторів формує нові умови для потенційного завершення війни.

«Цей рік створює зовсім інше середовище і підстави для того, щоб більш серйозно говорити про можливі перспективи завершення конфлікту», — наголосив він.

Водночас генерал утримався від прогнозів щодо точних термінів завершення війни, зазначивши, що це залежить від багатьох чинників.

«Але те, що процес уже пішов до того, що Росія буде змушена шукати якийсь варіант виходу з цього конфлікту, у 2026 році стало просто незворотним», — підсумував Гаврилов.

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Раніше повідомлялося, що політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук заявив, що Росія не виступає з пропозицією припинити війну, а лише висуває умови для старту переговорного процесу.

Ми раніше інформували, що російські війська ізолюють логістику Слов’янська та Краматорська за допомогою повітряних ударів, відтворюючи кампанію, що передувала їхньому просуванню під Покровськом і Гуляйполем.

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