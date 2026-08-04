"Фортечний пояс" під загрозою: Росія йде за сценарієм Покровська на нові міста — ISW

Донбас / © скриншот з відео

Реклама

Окупаційні війська РФ відтворюють елементи своєї повітряно-ізоляційної кампанії літа-осені 2025 року, яка передувала їхньому просуванню в районах Покровська та Гуляйполя, щоб підготувати ґрунт для наступу на «Фортечний пояс» у Донецькій області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

Реклама

За даними аналітиків, повітряна операція з ізоляції поля бою (BAI) передбачає використання авіації, дронів та ракет для ударів по близькому тилу противника. Восени 2025 року РФ використовувала комбінацію безпілотників, крилатих ракет та керованих авіабомб (КАБ) для знищення українських шляхів сполучення, техніки, залізниць і полігонів, ізолювавши логістику ЗСУ поблизу Покровська та Гуляйполя.

Реклама

Зараз окупанти розгортають аналогічну тактику проти Слов’янська та Краматорська — міст, які утворюють північну частину українського «Фортечного поясу».

Ситуація у Донецькій областістаном на 3 серпня / © Інститут вивчення війни (ISW)

Знищення логістики та удари по мостах

Головна мета нинішніх дій РФ — відрізати українські сили від постійного постачання. Українські та російські джерела зазначають, що нічна логістика ЗСУ в районі Краматорська та Слов’янська значно ускладнилася через постійні обстріли.

Кремль вживає наступних заходів для ізоляції міст:

Полювання на залізницю: ворог цілеспрямовано знищує українські тепловози та локомотиви, критично важливі для логістики.

Масове залучення дронів: у липні 2026 року російське командування передало підрозділам близько 1 000 баражуючих боєприпасів типу «Молнія» з наказом інтенсифікувати удари по логістиці в районі Краматорська.

Руйнування інфраструктури: окупанти почали бити по ключових мостах. Зокрема, 2 серпня геолоковані кадри підтвердили важкі пошкодження Червківського мосту через річку Казенний Торець у східній частині Слов’янська внаслідок удару з РСЗВ. Цей міст з’єднував Слов’янськ із трасою Н-20, яка веде до Краматорська, і був одним із трьох у місті, здатних витримувати важку техніку.

Чого очікувати на фронті?

В ISW наголошують: поточна повітряна кампанія має на меті підготувати поле бою до майбутніх штурмів Слов’янська та Краматорська, однак швидкий прорив чи захоплення цих міст у найближчій перспективі залишається малоймовірним.

Реклама

Паралельно ворог намагається просуватися на інших ділянках:

Костянтинівка: Окупанти місяцями намагаються інфільтруватися в місто. Хоча РФ поки не захопила Костянтинівку, ситуація там погіршується, а бої триватимуть ще кілька тижнів, поки росіяни намагатимуться закріпитися. Водночас диверсійні групи РФ вже починають висуватися на північ від міста в бік Олексієво-Дружківки.

Лиман: Російські війська намагаються вести інфільтрацію в районі Лимана (на північний схід від Слов’янська), проте ISW поки не фіксує підтверджень їхнього входження в місто.

«Фортечний пояс» Донбасу / © Дзеркало тижня. Україна

Аналітики підсумовують: Росія дійсно готує підґрунтя для майбутнього великого наступу на «Фортечний пояс», однак аналогічна підготовча кампанія 2025 року під Покровськом зайняла у противника кілька місяців, перш ніж дати реальні результати на землі.

Нагадаємо, російський диктатор Путін може оголосити мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня. Йдеться про набір від 500 тис. людей. Проте не виключена й загальна мобілізація, але є нюанс.

Новини партнерів