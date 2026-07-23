Ось що Путін задумав проти країн Балтії та Польщі: польські ЗМІ б'ють на сполох через небезпеку

«Захоплені дрони, мігранти та ракетний удар»: як Москва готує масштабну ескалацію проти Польщі та Балтії / © ТСН.ua

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Росія розробляє детальний план провокацій під «чужим прапором» проти країн східного флангу НАТО. Для ударів по об’єктах у Польщі, Латвії, Литві та Естонії Кремль планує використати перехоплені українські дрони, аби звинуватити в ескалації Київ.

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

Так, президент Литви Гітанас Науседа та представники литовської, латвійської та естонської розвідувальних служб відкрито попереджають про масштабні російські провокації, які очікуються найближчими тижнями.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також визнає загрозу. На прес-конференції у вівторок він розповів про те, що росіяни збирають українські безпілотники, захоплені за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. До кінця літа або осені росіяни можуть запустити їх до Польщі або інших країн на східному фланзі. Фінляндія та Румунія також входять до списку країн, що перебувають у групі ризику.

Білорусь провокує прикордонну кризу

Наразі спецслужби Олександра Лукашенка створюють прикордонну кризу, пов’язану з мігрантами, на 173-кілометровому латвійсько-білоруському кордоні. Джерела у польській армії стверджують, що це може бути лише прелюдією до набагато більшої провокації. Латвія зараз перебуває під найбільшим тиском.

Щодня на її територію незаконно переправляють приблизно 100 осіб (з початку року зареєстровано 8000 випадків). Хоча це може здатися незначним порівняно з тим, що сталося на польсько-білоруському кордоні у 2021 році, влада Риги побоюється, що серед мігрантів можуть бути диверсанти. Ця ситуація викликає особливе занепокоєння у Вільнюсі, який, побоюючись ескалації, розглядає можливість закриття кордону з Латвією.

«Латвійський кордон наразі є головною ціллю», — заявив Euronews міністр закордонних справ Латвії Яніс Домбрава. Він додав, що Прикордонна служба робить усе можливе, але її ресурси обмежені, і не кожного нелегального мігранта затримують.

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Перехоплені БПЛА як зброя провокації

Співрозмовник видання у польських спецслужбах стверджує, що Латвія, яку Росія сприймає як найслабшу ланку в протиповітряній та протидроновій обороні НАТО, справді може стати головною ціллю російських атак.

За такого сценарію Україну звинуватили б у атаці, оскільки її безпілотники останніми місяцями порушували повітряний простір Латвії.

У свою чергу — як стверджує співрозмовник видання із польських служб — якщо росіяни вирішать завдати удару безпілотником по Польщі чи Литві, останні погрози Володимира Зеленського на адресу Олександра Лукашенка дозволять перекласти провину на Україну.

Найбільша загроза, однак, виходить від плану, який, за даними джерел видання у польській армії, передбачає значну ескалацію. Держави східного флангу НАТО припускають, що безпілотники «під українським прапором», відправлені Путіним у простір НАТО, цього разу будуть озброєні.

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Минулого вересня Володимир Путін відправив над Польщею пастки — дрони, що не розірвалися. Тим часом, протягом кількох тижнів прокремлівські Telegram-канали та режимні ЗМІ поширювали наратив про те, що країни Балтії надають Україні коридор для авіаударів по нафтохімічних об’єктах на півночі Росії.

Це було зроблено на основі інцидентів за участю українських безпілотників, що сталися взимку та навесні 2026 року в Литві, Латвії та Естонії. Уряди цих країн неодноразово спростовували ці повідомлення. Водночас вони звернулися до Києва з проханням керувати траєкторіями польоту БПЛА, щоб не загрожувати їхньому повітряному простору. 10 квітня міністерства закордонних справ трьох балтійських країн опублікували заяву, в якій спростували російські наративи про те, що українцям дозволили використовувати їхній повітряний простір для атак на балтійські нафтові термінали.

Крім того, за словами полковника естонської військової розвідки Антса Ківіселга, влада Таллінна звернулася до України з проханням скоригувати траєкторію польоту та перенаправити дрони з повітряного простору Естонії.

Ціль росіян та легенда, яку вони будують, — це об’єкти стратегічної інфраструктури в країнах східного флангу НАТО, про що, серед інших, порушував питання президент Гітанас Науседа.

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«Росія планує провокації, які можуть перерости в напад на одну з країн НАТО», — заявив президент Литви. «Ми отримуємо такі сигнали від наших служб».

Максимальний сценарій: цілі та ракетна загроза

За даними джерел видання у армії Польщі, російський план провокації може бути набагато ширшим. Якщо буде реалізовано максимальний варіант, удар може включати не лише безпілотники, а й ракети. У цьому випадку мішенню будуть військові об’єкти НАТО.

Серед згаданих факторів — інфраструктура, що будується в Рудніках (Литва) для постійного розміщення 45-ї німецької бронетанкової бригади, та порт у Констанці (Румунія), де було помічено українські військово-морські безпілотники. Через неофіційні канали влада Бухареста, подібно до країн Балтії, нібито тиснула на Київ, щоб запобігти таким інцидентам.

За джерелами автора статті у Wiadomosci, потенційна атака не призведе до великої кількості жертв, що дозволить контролювати ескалацію. Однак вона матиме пропагандистське значення та може відбити бажання у німців розгортати там постійні бронетанкові війська.

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