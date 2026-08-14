РФ відкинула перемир’я і відкрито пригрозила Україні холодом і блекаутом взимку

Блекаут в Україні / © ТСН

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Міністерство оборони Росії цинічно та відкрито пригрозило «заморозити» Україну взимку. У ЦПД відреагували та відповіли, що це обернеться «дзеркалом» для самих росіян.

Вранці 14 серпня відомство країни-агресорки опублікувало відповідний допис.

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Міноборони РФ публічно заявило про посилення ударів по енергосистемі України взимку. Російське відомство поширило фото із «Шахедом», на якому написало: «Як сніг на голову». Допис підписали: «Взимку вам буде „заморозка“», натякаючи, що ні російська влада, ні вище військове керівництво не збираються погоджуватися на заморожування війни, про що раніше просила Україна.

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Таким чином, РФ відкинула мирні пропозиції Києва та озвучила нові погрози.

Скрин допису з тг-каналу Міноборони РФ. Фото: Telegram / © Міноборони РФ

У ЦПД пообіцяли відреагувати «дзеркальною» відповіддю

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував та пообіцяв «дзеркальну» відповідь.

«Там російське мінубивств виставило фоточку „шахеда“ та пообіцяло „заморозку“. Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо міноборони рф таким чином і так звернулося до росіян», — написав він.

Він попередив росіян, що вони також будуть взимку без світла та опалення.

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«Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки міноборони рф. Дзеркало завжди працює. Що посієш — те й пожнеш», — підкреслив Коваленко.

РФ планує атаки по енергетиці України — останні новини

Нагадаємо, за даними ISW, Росія планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі України уже найближчим часом. За інформацією аналітиків, першою ціллю стане Київ.

Тим часом у Британії закликали партнерів України до збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони перед зимовим періодом. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

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