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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія цинічно атакувала центральну область: "прилетіло" у житловий будинок, перші деталі

Під ударом опинився один із інфраструктурних об’єктів у Кропивницькому районі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа в Кіровоградській область внаслідок російської атаки 14 серпня

Пожежа в Кіровоградській область внаслідок російської атаки 14 серпня / © Кіровоградська ОДА

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Кіровоградську область у ніч проти 14 серпня. Ворог цілив по одному з інфраструктурних об’єктів та пошкодив приватний житловий будинок.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Під час нічної ворожої атаки на Кіровоградщину під ударом опинився один із інфраструктурних об’єктів у Кропивницькому районі. Внаслідок російських ударів також пошкоджено приватний житловий будинок.

На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники вже ліквідували осередки займання.

«Дякую рятувальникам та всім службам за оперативну роботу!» — наголосив очільник ОВА.

До слова, ввечері 13 серпня російські окупанти вдарили по Запорізькому району, поціливши у проїжджу частину біля автомобіля. Постраждали двоє людей — 25-річна жінка та 5-річна дитина, яким надають медичну допомогу.

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