Смертельний липень: кількість жертв серед мирних українців злетіла до максимуму від 2022 року

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © Управління ДСНС Києва

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У липні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, а поранення дістали 2610 людей. Звіт ООН констатує, що це найбільші втрати серед мирного населення за місяць від травня 2022 року.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини.

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Згідно зі звітом, у липні 2026 року кількість цивільних жертв в Україні збільшилася на 30% у порівнянні з червнем. Якщо ж порівнювати з липнем 2025 року, показник зріс на 70%.

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Рекордним від квітня 2022 року став і рівень загибелі та поранень серед дітей. Протягом місяця загинули 17 дітей, ще 166 неповнолітніх зазнали поранень.

Найбільше цивільних жертв спричинили удари далекобійною зброєю — ракетами та безпілотниками. На них припало 38% усіх постраждалих. Значна частина атак була здійснена по містах, розташованих далеко від лінії фронту.

Окремо суттєво зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів керованими бомбами. Порівняно з червнем цей показник збільшився на 143% — 105 людей загинули, ще 753 отримали поранення. За кількістю жертв такі атаки посіли друге місце.

Водночас удари дронами малої дальності поблизу фронту призвели до найвищої за весь період повномасштабної війни кількості цивільних жертв за один місяць. Вони становили 27% від загальної кількості постраждалих: 111 людей загинули, ще 710 були поранені.

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В ООН повідомили, що найбільше загиблих і поранених зафіксували в Києві, а також у Херсонській, Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, почастішали атаки на морські судна та портові об’єкти в Одеській і Миколаївській областях. Щонайменше 39 таких ударів забрали життя 19 людей, ще 25 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, у червні внаслідок російських атак в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних і 1816 зазнали поранень, що на той час було найвищим місячним показником втрат серед мирного населення від початку повномасштабного вторгнення.

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