Застосунок «Армія+» / © АрміяInform

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У застосунку «Армія+» стався збій 14 серпня, через який у користувачів виникли тимчасові труднощі з входом.

Про це повідомило Міноборони України.

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У відомстві заявили, що наразі в застосунку «Армія+» можуть виникати проблеми під час авторизації. Фахівці вже працюють над тим, щоб відновити його стабільну роботу.

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«Як тільки все виправимо — повідомимо вам. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — додали в Міноборони.

До слова, на початку серпня у застосунку «Резерв+» стався збій через велике навантаження: користувачі не могли авторизуватися та увійти до системи, через що були тимчасово недоступні оновлення даних у застосунку та електронні документи.

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