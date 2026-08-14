ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У застосунку "Армія+" стався збій

Користувачі застосунку «Армія+» стикнулися з проблемами під час входу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Застосунок "Армія+"

Застосунок «Армія+» / © АрміяInform

Доповнено додатковими матеріалами

У застосунку «Армія+» стався збій 14 серпня, через який у користувачів виникли тимчасові труднощі з входом.

Про це повідомило Міноборони України.

У відомстві заявили, що наразі в застосунку «Армія+» можуть виникати проблеми під час авторизації. Фахівці вже працюють над тим, щоб відновити його стабільну роботу.

«Як тільки все виправимо — повідомимо вам. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — додали в Міноборони.

До слова, на початку серпня у застосунку «Резерв+» стався збій через велике навантаження: користувачі не могли авторизуватися та увійти до системи, через що були тимчасово недоступні оновлення даних у застосунку та електронні документи.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie