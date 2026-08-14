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У застосунку "Армія+" стався збій
Користувачі застосунку «Армія+» стикнулися з проблемами під час входу.
У застосунку «Армія+» стався збій 14 серпня, через який у користувачів виникли тимчасові труднощі з входом.
Про це повідомило Міноборони України.
У відомстві заявили, що наразі в застосунку «Армія+» можуть виникати проблеми під час авторизації. Фахівці вже працюють над тим, щоб відновити його стабільну роботу.
«Як тільки все виправимо — повідомимо вам. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — додали в Міноборони.
До слова, на початку серпня у застосунку «Резерв+» стався збій через велике навантаження: користувачі не могли авторизуватися та увійти до системи, через що були тимчасово недоступні оновлення даних у застосунку та електронні документи.