Укус павука ледь не вбив чоловіка: він впав у кому, а лікарі готувалися ампутувати руку

Павук / © unsplash.com

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У Великій Британії 61-річний чоловік опинився на межі смерті після укусу павука. Через стрімке поширення інфекції Пітер Мерфі переніс чотири операції та провів чотири дні в медикаментозній комі, а лікарі попереджали, що йому може знадобитися ампутація руки.

Про це повідомило видання Mirror.

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Історія сталася у жовтні 2022 року в британському Менсфілді. Пітер Мерфі помітив на своєму ліжку незвичного павука. Він обережно взяв його та виніс надвір, однак уже наступного дня відчув біль і дискомфорт у правому зап’ясті. Невдовзі рука почервоніла та сильно набрякла.

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Упродовж кількох наступних днів самопочуття чоловіка стрімко погіршувалося. Зрештою йому стало складно говорити, тож британця терміново доправили до лікарні. Мерфі розповідав, що медиків особливо непокоїло те, наскільки швидко поширювалася інфекція.

Перед операцією лікарі попередили дружину Пітера Тоні, що в разі, якщо інфекцію не вдасться зупинити, чоловікові, ймовірно, доведеться ампутувати руку. Сам Мерфі на той момент побоювався, що взагалі не виживе.

«Я повернувся до Тоні, ледве посміхнувся і сказав: „Не думаю, що переживу це. Це може бути прощанням“», — згадував чоловік.

Мерфі ввели в медикаментозну кому, де він перебував чотири дні. За час лікування британець переніс чотири операції. Лікарі діагностували у нього некротичний фасціїт — небезпечну бактеріальну інфекцію, яка швидко уражає м’які тканини. Крім того, у пацієнта розвинулися тяжкий целюліт і сепсис.

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Водночас точно встановити вид павука, після контакту з яким почалися проблеми зі здоров’ям, не вдалося. За описом Мерфі, павук мав «прозоре скелетне тіло і червоні очі».

Після чотирьох днів у комі на чоловіка чекало тривале відновлення. Йому пересадили шкіру та призначили фізіотерапію, щоб повернути рухливість руки та пальців.

Водночас цей період став для родини Мерфі особливо важким і через інші трагедії. За тиждень до його госпіталізації помер брат чоловіка. Уже під час лікування Пітер дізнався, що до тієї самої лікарні потрапила його сестра — її палата була поверхом вище. Незадовго до її смерті Мерфі вдалося востаннє з нею побачитися.

Після пережитого Пітер разом із дружиною вирішили змінити спосіб життя. Подружжя переглянуло харчування, а на початку 2025 року приєдналося до програми Slimming World. Згодом вони також почали регулярно грати в бадмінтон. Нині, за словами Мерфі, він повністю відновився. Також зникли симптоми, які раніше турбували його після набору ваги.

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