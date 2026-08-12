Устриця із зубами: найдивніший експонат музею спричинив скандал

Устриця на зубному протезі / © Смітсонівський інститут

Реклама

У Смітсонівському національному музеї природної історії (США) зберігається один із найдивніших експонатів — вставна щелепа, до якої прикріпилася східна устриця Crassostrea virginica. У 1954 році американець Джордж Ческі побачив фотографію цієї знахідки в газеті й вирішив, що молюск «привласнив» саме його втрачений зубний протез.

Про курйозну історію пише IFL Science.

Реклама

Експонат потрапив до Смітсонівського інституту ще у 1898 році. Його виявило днопоглиблювальне судно в затоці Чесапік. Разом із протезом збереглася устриця, яка приросла до нього.

Реклама

Ческі вимагав визнати його власником

Побачивши фотографії у Washington Star, Ческі був переконаний, що впізнав свою загублену щелепу. Він розповідав, що втратив протез під час риболовлі, коли разом із друзями пішов купатися, а зуби випали з його рота.

Американець звернувся до Смітсонівського інституту та вимагав визнати його законним власником експоната. Однак музей відмовив.

Причина виявилася максимально простою: протез знайшли у 1898 році, тоді як Ческі народився лише через 13 років — у 1911-му. Тож претендувати на нього він фізично не міг.

Чому устриця приросла до зубів

За словами дослідників, для устриці така поведінка не є чимось незвичайним. Личинки східних устриць після кількох тижнів вільного плавання осідають на дні та прикріплюються до твердої поверхні за допомогою клейкої речовини.

Реклама

Тому «домівкою» для них може стати практично будь-який предмет — від затонулих кораблів і чайників до зубних протезів.

Східні устриці є важливою частиною екосистеми Чесапікської затоки: вони фільтрують воду, видаляючи надлишок поживних речовин і водоростей, а також створюють середовище для інших організмів.

Дивний експонат розповідає історію затоки

Історія протеза також демонструє масштаб змін екосистеми Чесапікської затоки. Через надмірний вилов, днопоглиблювальні роботи, забруднення та втрату середовища існування чисельність східних устриць різко скоротилася. Водночас за останні 20 років їхня популяція, за даними Chesapeake Foundation, потроїлася.

«Устриці — важлива частина природної та культурної історії нашого регіону», — зазначив зоолог і куратор Національного музею природної історії Джон Пфайффер.

Реклама

За його словами, такі незвичайні експонати розповідають про час, коли устриці вкривали значну частину Чесапікської затоки.

Нагадаємо, у Новій Зеландії після трирічного полювання спіймали та застрелили здичавілого кота на прізвисько «Дев’ять життів». За оцінками природоохоронців, він знищив десятки рідкісних качок патеке.

Новини партнерів