Тікав від людей три роки: у Новій Зеландії нарешті спіймали кота, який знищив десятки рідкісних качок

Кот на прізвисько «Дев’ять життів» / © The Guardian

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У Новій Зеландії після трирічного полювання спіймали та застрелили здичавілого кота на прізвисько «Дев’ять життів». За оцінками природоохоронців, він знищив десятки рідкісних качок патеке — близько 1% їхньої загальної популяції, а також міг полювати на пташенят ківі, геконів та інших тварин.

Детальніше розповідає The Guardian.

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Кота вперше помітили на півострові Пуреруа у 2023 році. Тоді природоохоронці випустили там 20 патеке, але протягом короткого часу кіт убив 16 птахів. У 2024 році ситуація повторилася — з нової групи з 20 качок він знищив ще 15.

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Спіймати тварину довго не вдавалося. Кіт з’являвся у різний час доби, а потім міг зникати на кілька місяців. Саме за це його й прозвали «Дев’ять життів».

Наприкінці липня природоохоронці помітили, що кіт кілька ночей поспіль приходив до одного місця. Його виманювали лососем, смаженою куркою та кроликом і зрештою 30 липня спіймали у клітку.

Тварину гуманно застрелили. Її шлунок дослідять, щоб точніше визначити раціон, а з самого кота планують зробити опудало для просвітницьких цілей.

У Новій Зеландії живе понад 2,5 млн здичавілих котів, які становлять серйозну загрозу для місцевої фауни. Країна планує викорінити таких інвазивних хижаків до 2050 року.

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Нагадаємо, багато власників котів щодня спостерігають, як їхні улюбленці перебирають лапками ковдру, лежанку чи навіть коліна господаря. Фахівці пояснили, що означає ця поведінка і в яких випадках варто звернутися до ветеринара.

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