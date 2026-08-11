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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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492
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1 хв

Загроза балістики: у низці областей України оголосили повітряну тривогу

У ніч проти 11 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Станом на близько 00:27 сигнал повітряної тривоги охопив значну частину центральних, північних, східних та південних регіонів України.

Зокрема, тривога була оголошена у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Повітряна тривога також діяла в інших регіонах.

Причиною стала загроза застосування Росією балістичного озброєння.

Жителів областей, де оголошена тривога, закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до офіційного сигналу відбою. Через високу швидкість балістичних ракет часу на реагування після їхнього запуску може бути дуже мало.

ТСН.ua стежить за ситуацією та повідомлятиме про нові подробиці.

Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Він наголосив, що це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

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