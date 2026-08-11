Загроза балістики: у низці областей України оголосили повітряну тривогу

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Станом на близько 00:27 сигнал повітряної тривоги охопив значну частину центральних, північних, східних та південних регіонів України.

Зокрема, тривога була оголошена у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Повітряна тривога також діяла в інших регіонах.

Реклама

Причиною стала загроза застосування Росією балістичного озброєння.

Реклама

Жителів областей, де оголошена тривога, закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до офіційного сигналу відбою. Через високу швидкість балістичних ракет часу на реагування після їхнього запуску може бути дуже мало.

ТСН.ua стежить за ситуацією та повідомлятиме про нові подробиці.

Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Він наголосив, що це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

Новини партнерів