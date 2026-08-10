Чи замінять С-300 комплекси Patriot: експерт оцінив підсилення ППО України

ЗРК С-300 / © commons.wikimedia.org

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На тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300. Це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

Про це військовий експерт Іван Тимочко розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

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Тимочко оцінив можливість заміни PAC-3 ракетами С-300.

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«Коли ми говоримо, чи буде заміна PAC-3 ракетами С-300, чи їх будуть удосконалювати, ми маємо розуміти, що це не тільки питання ракети, це цілого комплексу. Це, скажімо, внесення технологічних змін у самі пускові, в систему наведення С-300, С-400», — зауважив експерт.

За його словами, використання Україною власних можливостей із виробництва ракет С-300, навіть протягом обмеженого періоду, може не повністю вирішити проблему, однак здатне посилити систему ППО.

«Так, якщо є якісні С-300, ті ж самі ракети до них, це дає можливість не давати противнику 100% пробивати нашу оборону балістикою, як є, на жаль, зараз. А, скажімо, там — збивати 50-60% С-300. А решту, саме за рахунок того, що є Patriot, і є ракети до нього, хай у малій кількості, у цю різницю знищувати противника», — пояснив Тимочко.

Він наголосив, що повноцінну заміну Patriot наразі навряд чи вдасться знайти, оскільки це високотехнологічний комплекс. Водночас С-300 можуть розглядатися як проміжне рішення або засіб суттєвого посилення ППО в умовах дефіциту ракет PAC-3. За оцінкою експерта, такий варіант може бути ефективним і, найімовірніше, застосовуватиметься.

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До слова, на думку авіаексперта Костянтина Криволапа, протистояти балістичним атакам РФ можна трьома способами: збивати ракети, знищувати пускові установки та бити по підприємствах-виробниках. Україна також зможе використовувати власні ракети «Сапсан», FP-7 та FP-7x за проєктом Freyja, але терміни залежать від реалізації проєктів. Зараз же найефективніше уражати ОТРК «Іскандер» під час їхнього руху на позиції або бити по заводах, що ламає логістику та виробництво.

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