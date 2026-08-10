"Зима стала зброєю": у Британії закликали союзників терміново посилити ППО України

Вес Стрітінг / © UK Parliament

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Велика Британія закликає партнерів України наростити постачання засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія може знову використати зимовий період для ударів по українській енергетиці.

Про це міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг написав у статті для Sunday Times.

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За його словами, для України зима вже давно перестала бути лише сезоном холодів.

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«Зима в Україні більше не просто пора року. Це зброя», — наголосив британський міністр.

Минулого тижня Стрітінг відвідав Україну, де обговорював підготовку країни до нового зимового періоду на тлі постійних російських обстрілів.

Він нагадав, що в попередні роки РФ систематично атакувала українські енергетичні об'єкти саме під час холодів, намагаючись залишити населення без світла і тепла.

За словами міністра, після поїздки до Києва він чітко розуміє, яка саме допомога потрібна Україні найближчими місяцями.

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Стрітінг запевнив, що Велика Британія надаватиме ресурси там, де має таку можливість. Водночас Лондон планує активніше залучати інших союзників для забезпечення тих потреб, які Британія не може закрити самостійно.

Одним із ключових завдань він назвав збільшення ресурсів для української протиповітряної оборони.

Разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Стрітінг головує у Контактній групі з питань оборони України. За його словами, мета партнерів — перетворити підтримку близько 50 держав на конкретні військові спроможності для України.

Очікується, що наступне засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. Однією з головних тем зустрічі можуть стати саме додаткові постачання систем і ракет ППО для України.

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Нагадаємо, напередодні, 5 серпня, під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року Україна отримала майже втричі менше антибалістичних ракет, що стало серйозним викликом для оборони держави.

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