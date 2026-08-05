Залужний пропустив зустріч Зеленського з міністром оборони Британії: ЗМІ з’ясовували причину

Володимир Зеленський з Весом Стрітінгом / © Офіс президента України

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не був присутній на зустрічі президента Володимира Зеленського з новим британським міністром оборони Весом Стрітінгом

Про це пише «Європейська правда» і зауважує на різних поясненнях від команди Залужного і від Офісу президента.

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Що кажуть у Залужного

«Посла Валерія Залужного на зустріч президента України та міністра оборони Британії не запросили», — цитує видання медіарадницю Залужного Оксану Тороп.

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Що відповіли в ОП

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин своєю чергою розповів журналістам, що Залужний мав сам ініціювати свою участь, але не зробив цього і обрав інший захід.

«Це ініціативна історія (на офіційних візитах) з рівнем нижче прем’єра чи президента. Є звичаєва багатолітня практика у протоколу, шо з прем’єр-міністром або президентом іншої країни посол в тій країні прибуває майже завжди, а якщо рівень нижче, то кожен посол самостійно визначається і повідомляє, якщо буде (брати участь у зустрічі — Ред.). Сьогодні пан посол, наскільки ми знаємо, бере участь у заходах МЗС в рамках щорічної наради з послами», — заявив Литвин.

Однак «Європейська правда», з посиланням на власні джерела, стверджує, що Залужний дізнався про зустріч вже після того, як вона відбулася.

Зауважимо, що на зустрічі з британським міністром з українського боку, крім президента, були присутні перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця і заступник керівника ОП Павло Паліса.

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Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня, Валерій Залужний заявив, що наша держава нібито не зможе вступити до НАТО.

Сьогодні Залужний і МЗС були змушені пояснювати таку гучну заяву.

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