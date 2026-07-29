День ангела 4 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 4 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 4 серпня

4 серпня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Кузьму, Михайла, Олексія, Семена, Дарину, Ірину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає відважним, працьовитим.

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Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим, має гарно розвинену фантазію.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві справедливий, поміркований. В дорослому віці стає позитивним, веселим.

Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «всесвіт». В дитинстві рішучий, сміливий. В дорослому віці стає доброзичливим, життєрадісним.

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Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, щирий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві сильний, добрий. В дорослому віці стає енергійним, працьовитим.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві розважливий, потайливий. В дорослому віці стає уважним, чесним.

Дарина — давньоперсидське походження, означає «переможниця». В дитинстві акуратна, спокійна. В дорослому віці стає флегматичною, привітною.

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Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мир і спокій». В дитинстві чуйна, вміє співпереживати. В дорослому віці стає розсіяною, мрійливою.

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує сили, здоров’я та щасливі миті.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, здійснення мрій і Божого благословення на кожен день.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене любов’ю, добром, удачею, а ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом.

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Зі святом! Нехай твій ангел завжди захищає від усіх негараздів, допомагає долати труднощі та дарує натхнення для нових звершень.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, сімейного затишку та безмежного щастя під надійним крилом твого ангела.

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